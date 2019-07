L'horoscope du 20 juillet 2019

publié le 20/07/2019 à 05:44

Bélier

Vous serez légèrement en retrait mais c'est probablement parce que vous aurez besoin de vous reposer et de redonner un petit coup de booster à la machine. Mars et Jupiter sont en harmonie avec vous et cela vous incite, par moments, à abuser de votre énergie, à la dépenser sans compter, que ce soit dans un sport si vous êtes en vacances, ou dans le travail (2e décan, principalement). Mais cette conjoncture est aussi une assurance d'entreprendre et de réussir.

Taureau

Vous serez dans un état d'esprit positif ! Et c'est important à l'heure actuelle pour le 2e décan : vous avez affaire à un proche qui semble vous chercher querelle. Au lieu de vous mettre vous-même en colère - ce qui peut arriver - vous avez décidé de l'affronter d'une autre manière, peut-être en vous montrant un peu trop paternaliste. Attention, cela risque de l'énerver davantage car il aura l'impression que vous le traitez comme un enfant (et il aura raison).

Gémeaux

Est-ce que vous auriez un travail à terminer, une obligation à ne pas zapper ? En tout cas, vous ne vous sentirez pas libre de faire tout ce que vous voulez. Mais c'est provisoire, 2e décan, surtout né autour des 8, 9, 10 juin ; la conjoncture peut même vous plomber un peu car vous aurez l'impression d'être tiré à hue et à dia, taillable et corvéable à merci. Bref, vous ne vous appartiendrez pas... Mais ce sera une sensation et pas forcément la réalité ; c'est peut-être même vous qui vous serez engagé à assumer certaines choses...

Cancer

C'est grâce à la Lune, donc à un éventuel voyage réel ou imaginaire, que vous passerez un bon week-end ! La sensation de dépaysement sera réjouissante. Et les trois décans y auront droit, le 1er et une partie du 2e aujourd'hui, les autres demain. Avec, en plus, un bon aspect entre la Lune et Vénus pour le 3e décan qui lui donnera un petit avant-goût du bonheur. Si vous ne partez pas ce week-end, vous pourrez vous cultiver avec plaisir ou... cultiver votre jardin.

Lion

Si vous vous sentez nerveux, irritable et qu'on vous en fait le reproche, n'oubliez pas que Mars est dans votre signe et qu'une colère sous-jacente vous anime. Vous êtes vexé, blessé peut-être, mais rien ne peut vous calmer pour l'instant, 2e décan. Et surtout si vous êtes né autour des 4, 5 août (juste ce week-end pour vous). Encore une fois, je vous conseille la prudence sous cette conjoncture car vous risquez d'aller trop loin et de stresser tous ceux qui vous entourent.

Vierge

Les autres et votre manière d'entretenir vos relations sont au centre de ce week-end. Ce que vous dit la conjoncture, c'est d'être ouvert, communicatif et attentif. Surtout si vous êtes en couple : votre partenaire a peut-être besoin que vous l'écoutiez, surtout s'il/elle est Balance, Cancer, Capricorne ou Bélier : ils ont tous une dissonance de Saturne qui peut les rendre plus taciturnes ou les voir repliés sur eux-mêmes et persuadés que personne ne peut les aider.

Balance

Courage, 3e décan, vous n'aurez bientôt plus de souci à vous faire pour un membre de la famille, peut-être un parent âgé ou votre conjoint dont vous prenez soin. Pour ça, vous êtes toujours là quand on a besoin de vous, d'ailleurs souvent ceux qui devraient vous aider et participer, se défaussent sur vous et vous avez tout sur le dos. La conjoncture actuelle accentue fortement cette tendance, mais ce sera terminé la semaine prochaine. Vous aurez des vacances !

Scorpion

On sera flatteur avec vous, les compliments vous feront plaisir, surtout 1er décan. Toutefois, 2e décan, vous risquez d'être en conflit avec un parent ou un enfant. Il y a de l'eau dans le gaz, surtout que Mars, planète de Feu occupe un signe de Feu le Lion, et que vous êtes un sensible signe d'Eau. Tout ça peut créer des courts-circuits, en particulier si vous êtes né (pour ce week-end) autour des 3, 4, peut-être 5 novembre. Vous serez un peu trop réactif, probablement.

Sagittaire

Je ne vais pas vous dire beaucoup de bien d'une conjoncture qui vous voit trop émotif et sensible, or ce sont des états de vulnérabilité qui vous font fuir. Vous chercherez à garder le contrôle mais ce sera difficile, surtout si vous êtes du 2e décan : la Lune est en Poissons et en conjonction avec Neptune. Vous vous remémorez des mauvais choix que vous avez faits, en particulier si vous êtes né autour des 10 et 11 décembre, du plus récent aux plus anciens et cela vous perturbe.

Capricorne

Très sympa l'ambiance de ce week-end, surtout pour le 3e décan, la rencontre Mercure/Vénus s'organise pour la semaine prochaine réchauffera vos amours. Ou votre vie affective dans son ensemble : il est possible que vous ayez de la visite ou que vous alliez passer quelques jours chez des proches et cela se passera, dans un cas comme dans l'autre, dans une ambiance de fête. Vous serez beaucoup moins sur la réserve et certains pourraient laisser leur coeur s'exprimer.

Verseau

Posez-vous et prenez le temps de goûter les bons moments, il y en a toujours au moins un ou deux dans une journée. Et oubliez tout ce qui vous contrarie. C'est plus facile à faire le week-end, et encore plus si vous partez en vacances. Les mauvais moments pourraient être derrière vous, 1er décan, alors que le 2ème décan doit gérer une opposition de Mars : soit quelqu'un vous tape sur le système, soit vous êtes face à un choix un peu difficile et qui demande réflexion.

Poissons

La Lune passe le week-end chez vous, voilà qui va vous détendre, vous rendre encore plus romantique, poétique et grand amateur des jeux de l'amour. Notamment si vous êtes du 3e décan car la Lune, qui circule dans votre espace personnel demain, sera en harmonie avec Vénus ; a priori, cela correspond à de bons moments sur le plan affectif : vous vous sentirez aimé, ou c'est vous qui serez plus amoureux que les autres jours.