L'horoscope du 21 juillet 2019

publié le 21/07/2019 à 08:15

Bélier

Accordez-vous encore une journée de repos, de rêveries : vous êtes trop dans l'action, vous ne rêvez pas assez, alors que c'est nécessaire à votre bien-être. Je ne parle pas des rêves nocturnes sur lesquels vous n'avez pas le contrôle, mais des rêves éveillés, de ceux qu'on peut faire quand on se pose et qu'on imagine des choses... positives évidemment. Vous devriez essayer. Mais je crains que le 2e décan, boosté par Mars, ait plus envie d'agir que de rêver.

Taureau

Encore plus positif aujourd'hui ! La conjoncture met l'accent sur votre capacité à donner et à vous investir dans des actions bénévoles, notamment 2e décan. C'est le bon aspect de Neptune, dont je vous ai déjà parlé, qui est activé, mais il n'est pas positif pour tout le monde ! Il peut se passer aussi un événement quelque part qui activera votre tendance à la compassion ainsi que votre envie, très naturelle chez le Taureau, de vous rendre utile à ceux qui en ont besoin.

Gémeaux

Décidément, vous n'aurez pas été épargné 2e décan, la dissonance de Neptune insiste et vous dit de prendre votre vie en main, mais cela semble difficile. Il y a quelque chose en vous qui ne veut pas et qui vous incite à vous éparpiller, à commencer quelque chose et à ne pas aller au bout. Comme de vous lancer dans un travail et de laisser tomber parce que vous ne jugez pas l'autorité de vos supérieurs légitime ; heureusement, ça changera l'année prochaine.

Cancer

Né après le 13 juillet, la sensuelle harmonie entre Vénus et Pluton est exacte ce dimanche. Les astres vous conseillent de rester un peu sous la couette ce matin. Et de profiter des bonnes choses de la vie toute la journée ; vous y trouverez du plaisir un peu partout et c'est bon pour la santé ! Vous en aurez des échos pratiquement toute la semaine prochaine et c'est la bonne période pour partir, ou être déjà, en vacances. Mais rester chez vous n'empêchera rien !

Lion

1er décan, Mercure vous a quitté à reculons, emportant avec elle un climat de tension qui n'est plus d'actualité ; mais il risque de revenir la semaine du 12 août. En tout cas, Mercure reformera le même aspect avec Uranus, et cela après le Soleil et Vénus fin juillet ; vous n'êtes pas sorti de l'auberge, mais dites-vous qu'il faut en passer par là pour qu'un renouveau se manifeste dans votre vie. A terme, vous pourrez vous dire que vous avez franchi un cap important.

Vierge

llusions/désillusions sont de retour avec la dissonance Jupiter/Neptune, qui est activée aujourd'hui. Quelque chose dans votre vie est plus un songe qu'une réalité. Cela s'adresse évidemment à la fin du 2e décan, les autres ont déjà eu les prises de conscience nécessaires et ils en ont fait ce qu'ils voulaient : les astres proposent et les hommes disposent... Par ailleurs, 3e décan, un rapide bon aspect de Vénus donne de l'importance à un projet ou à l'une de vos relations amicales.

Balance

2ème décan, vous serez gâté à partir du mois d'août ! Pour l'instant Jupiter est rétrograde, mais la planète de chance sera de nouveau active après le 12 août. Elle est déjà venue dans cette région du zodiaque en janvier et je suppose que ça a été une bonne période, que vos affaires ont été en expansion, que vous avez appris des choses passionnantes ou que vous les avez transmises... Quoi qu'il en soit, vos activités tourneront à plein régime en août et également en septembre.

Scorpion

Un bon dimanche pour le 2e et pour le 3e décan ; on vous regardera avec des yeux amoureux ou admiratifs, et vous-même éprouverez des sentiments intenses. Cela peut autant venir de votre conjoint, de quelqu'un que vous venez de rencontrer, que de vos enfants ou de vos parents, la famille étant souvent un miroir positif en période Cancer... Toutefois, le domaine des voyages - réels ou imaginaires - est également mis en avant par la conjoncture.

Sagittaire

On reparle de cette trahison que vous avez subie ou de cette erreur que certains natifs du 2e décan ont pu commettre cette année. C'est de nouveau au menu à cause de la dissonance entre votre maître, Jupiter, et Neptune ; dissonance activée aujourd'hui par la Lune. Peut-être prenez-vous encore plus conscience de la duplicité d'une personne ou que vous vous demandez comment vous avez pu vous tromper à ce point ? C'est une bonne chose que de vous poser des questions.

Capricorne

Mars est une des planètes importantes de votre zodiaque et elle se trouve en Lion en ce moment. 2e décan, il faut mettre le turbo pour récupérer de l'argent. On vous doit une somme mais ça traîne, or avec Mars dans ce secteur du ciel vous avez des arguments pour accélérer les choses. Il se peut aussi que certains se sentent entourés de personnes jalouses et envieuses : n'y prêtez pas attention, ignorez-les, elles n'auront ainsi aucun pouvoir de nuisance. L'indifférence est une arme.

Verseau

Vous n'êtes pas de ceux qui se reposent le dimanche, d'ailleurs le Verseau ne sait pas se reposer. Mais arrangez-vous tout de même pour éloigner le stress. Essayez de passer une journée entière sans penser à ce qui pourrait vous angoisser ou assombrir votre avenir (1er décan) ; vous vous focalisez sur quelque chose en ce moment, qui pourrait changer votre vie, mais il n'y a probablement rien de concret et il n'y aura pas avant l'année prochaine.

Poissons

Chez vous, la Lune et Neptune sont conjointes et cela risque d'accentuer un phénomène de dépendance, que vous pouvez cependant contrôler 2e décan. Ce n'est malheureusement pas une question de volonté parce que c'est peut-être trop ancré en vous et depuis trop longtemps. Mais si vous avez vraiment le désir d'en sortir, vous pouvez vous faire aider. Par ailleurs, c'est une très bonne journée pour le 3e décan, comme nous l'avons vu hier : Lune et Vénus s'harmonisent.