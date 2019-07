L'horoscope du 22 juillet 2019

publié le 22/07/2019 à 08:15

Bélier

La semaine démarre fort, surtout pour le 2e décan : vous appuyez à fond sur l'accélérateur, alors qu'il y a un frein quelque part et que rien ne peut avancer. A moins que vous ne soyez plus fort que Saturne, ou que Saturne elle-même soit diminuée dans votre thème natal : dans ce cas, vous pourrez dépasser ce qui vous préoccupe depuis des mois. Mais franchement, ce serait étonnant ! Il n'empêche que la conjoncture peut vous aider à voir le bout du tunnel... c'est pour bientôt.

Taureau

Prévoyez une ambiance un peu mouvementée, 1er et 2e décan. Il n'y a que ceux du 3ème pour tirer leur épingle du jeu parce qu'ils seront dans l'échange, le partage. Toutefois, on peut s'interroger sur les effets de la conjonction Vénus/Mercure, avec Mercure rétrograde, ce qui en général produit un ralentissement, voire un arrêt. Peut-être remettrez-vous à plus tard une explication que vous devriez avoir ou une demande que vous devez faire ? Vous avez raison, Mercure redevient directe jeudi prochain.

Gémeaux

Est-ce le bon moment pour prendre une décision, 2e décan ? C'est la question que vous vous poserez cette semaine. Selon les astres, mieux vaut attendre la mi-août. En effet, face à vous, Jupiter est rétrograde mais elle est boostée cette semaine par un bon aspect de Mars qui va vous donner envie d'agir ; mais vous n'aurez peut-être pas le résultat attendu tant que Jupiter rétrogradera. Essayez, et si cela ne marche pas n'insistez pas. Attendez le 12 août, il n'y aura plus de frein.

Cancer

La semaine est marquée par l'entrée du Soleil en Lion, demain, et surtout par la conjonction entre Mercure et Vénus, favorable à la création de nouveaux liens. Vous allez voir du monde, faire des rencontres peut-être, et même si c'est juste la famille, vous relier aux autres sera important pour votre bien-être. Né autour du 9 juillet, Saturne s'attarde face à vous et, contrairement aux autres, ne facilite pas vos relations, tant personnelles que professionnelles. Ça coince...

Lion

1er décan, on vous souhaitera votre anniversaire dès demain et, 2e décan, Mars est chez vous, en phase avec Jupiter. Quoi que vous entrepreniez, ça marchera. Vous serez créatif et rempli d'une énergie positive qui donnera un bel élan à tout ce que vous ferez. Évitez simplement de voir trop grand, de surestimer vos forces et surtout ne pensez pas obtenir de résultats immédiats, sauf exception. C'est le mois prochain que la machine accélérera.

Vierge

Né après le 15 septembre, une semaine intéressante pour vos projets ; une discussion vous permettra de conclure une affaire qui se concrétisera sous peu. Tout sera sous contrôle, sauf la date : il faudra probablement patienter jusqu'en milieu de semaine prochaine pour avoir confirmation de ce qui a été dit cette semaine. 2e décan, né autour du 9 septembre, vous vous sentez plus fort depuis quelque temps, plus résistant aussi, et cela devrait durer.

Balance

3ème décan, vous pourriez être convoqué par votre employeur, ou obtenir un entretien pour un job qui vous intéresse. N'hésitez pas à vanter vos succès passés, votre esprit d'équipe et votre créativité. Cela dit, si vous avez un bon CV, ça devrait faire l'affaire. 2ème décan, la conjoncture est contradictoire, d'un côté Mars vous pousse à faire des projets et à aller de l'avant, de l'autre Saturne rétrograde vous rend plus prudent et pessimiste que vous ne l'êtes généralement.

Scorpion

C'est une semaine où, au lieu de prendre des vacances, vous pourriez commencer un nouveau job, 2ème décan. Le salaire obtenu est à la hauteur de vos attentes. C'est une possibilité, mais on peut aussi penser que, si vous êtes en vacances en famille, ça ne sera pas toujours très tranquille. Il risque d'y avoir un conflit entre vous et un parent (ou un enfant), et ce conflit peut avoir l'argent, ou la possession d'un bien pour objet. Cela n'est pas nouveau et ne sera réglé qu'en septembre/octobre.

Sagittaire

Vous serez chanceux, 2e décan, ou plutôt vous serez opportuniste et saisirez les occasions qui passent et qui peuvent vous conduire plus haut et plus loin. Cela ne se réalisera pas dans les prochains jours, mais plutôt dans le courant du mois d'août quand Jupiter reprendra une marche directe : vous pourrez alors être sûr de votre affaire, surtout né autour des 7 et 8 décembre. Et vous aurez une telle volonté de réussir que vous mettrez toutes les chances de votre côté.

Capricorne

La conjonction Mercure/Vénus est opposée à votre 3e décan, vous avez donc la possibilité de discuter d'un sujet sensible, où il faudra accepter un compromis. Vous n'avez pas intérêt à vous braquer, vous ne feriez que retarder les choses. D'ailleurs, vous n'aurez confirmation qu'en milieu de mois prochain. Cela dit, vous pouvez aussi être en vacances en groupe et avoir rencontré quelqu'un d'intéressant, mais vous en êtes à la période d'observation.

Verseau

Mars s'oppose à vous 2e décan et vous pourriez avoir à vous mesurer à quelqu'un. Mais on peut aussi vous faire une offre qui risque de déranger vos projets. Une offre qu'il faudra saisir rapidement et vous serez très ennuyé, peut-être obligé de refuser parce qu'on ne vous laisse pas le temps de réfléchir... Cependant, cela semble être l'occasion dont vous rêvez, aussi exigez un temps de réflexion ; si vous pouviez attendre la mi-août ce serait une bonne chose.

Poissons

Une semaine où vous ne pourrez pas vous livrer à votre activité préférée, la contemplation. Au contraire, vous aurez mille choses sur le feu, 2e décan. C'est la faute de Mars, planète d'action, elle indique que vous reprenez peut-être le travail après vos vacances de juillet, ou que si vous êtes encore en vacances, vous avez tout sur le dos et personne pour vous seconder. 3e décan, vos échanges seront très positifs cette semaine, certaines rencontres vous feront rêver, imaginer...