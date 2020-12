L'horoscope du 20 décembre 2020

publié le 20/12/2020 à 05:30

Bélier

Tout prend une importance capitale quand le Soleil occupe le Capricorne, surtout vos rapports avec l'autorité. Celle-ci peut vous poser un problème en ce moment. Il est possible que vous ayez des mots avec votre chef et que vous en soyez tout retourné. Mais n'oubliez pas non plus, 3e décan, que la dissonance Mars-Pluton n'est pas terminée et que les questions liées à la violence pourraient être vraiment primordiales. Et pas seulement pour vous, nous sommes tous concernés.

Taureau

D'habitude, la période Capricorne qui démarre ce lundi est bonne pour votre signe car elle est festive et vous adorez ça. Mais cette année, votre plaisir est limité. Même si nous ne sommes plus confinés (prévisions écrites le 9 novembre), il y a tout de même encore des restrictions qui risquent d'être durables et cela gâche votre plaisir. En outre, Mars et Pluton sont encore très fâchées et créent un climat un peu trop violent à votre goût. L'agressivité est presque palpable.

Gémeaux

Mercure, votre planète, et le Soleil investissent un secteur financier de votre zodiaque. Il faudrait vous établir un budget 2021 le plus raisonnable possible. Les conditions économiques étant ce qu'elles sont, il se peut que vous disposiez de moins d'argent que précédemment... Mais ce sera très provisoire. Vous allez avoir, après le 20 janvier, de belles occasions à saisir et qui vous permettront peut-être d'ajouter une corde à votre arc, voire de vous développer (2e décan surtout).

Cancer

Face à vous, pendant quelques jours, la conjonction entre le Soleil et Mercure vous invite à être dans le consensus. Essayez d'être le plus conciliant possible, 1er décan pour l'instant. En outre, vous pourriez renouer le lien avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Par ailleurs, la dissonance entre Mars et Pluton est toujours active et nous avons vu qu'elle pouvait produire de la violence. Mais il est difficile de déterminer son niveau, et si c'est personnel ou collectif...

Lion

Soleil et Mercure en Capricorne éclairent votre secteur du travail et de la vie quotidienne. Ils vous demandent une organisation rigoureuse et le respect des règles. Probablement les règles sanitaires, puisque ce secteur du travail gère aussi la forme et la santé. Peut-être aussi que vous trouverez le moyen de davantage vous protéger des agressions microbiennes ou que vous déciderez de manger moins et plus sain. Bien que vous soyez adepte de la bonne bouffe !

Vierge

Vous apprécierez l'entrée des planètes en Capricorne parce que vous aurez l'impression que vous existez davantage, que l'on fait plus attention à vous. Peut-être grâce à la qualité de votre travail ? Et si vous ne travaillez pas parce que vous êtes en vacances, c'est dans l'attitude de votre entourage que vous ferez le constat que vous comptez davantage. Mais attention, la dissonance Mars-Pluton (violence) dont nous avons parlé la semaine dernière est toujours active.

Balance

Avec le Capricorne aux commandes, il est plus question de rester tranquillement en famille que de vous disperser chez les uns et les autres. Vous vous sentirez protégé et votre propre instinct protecteur sera accentué. Peut-être même que vous serez envahissant avec vos proches, justement parce que vous aurez ce désir de les protéger, mais il sera quand même difficile de vous le reprocher, surtout si vous avez des enfants ! Les questions liées à la violence (Mars/Pluton) continuent à être d'actualité.

Scorpion

Vous serez plus affable et plus souriant, ce qui vous attirera toutes les sympathies, mais on s'apercevra rapidement que, malgré tout, vous restez sur votre réserve. Vous avez besoin de temps pour faire confiance, c'est pour cela que vous ne laissez pas les autres vous approcher trop vite. Vous avez tendance, pour beaucoup, à attirer les gens et à les repousser en même temps... si bien qu'ils ne vous comprennent pas. Mais dites-vous que cela vient de vous, de votre attitude.

Sagittaire

Le Soleil entre en Capricorne et cela peut activer la dissonance Mars-Pluton dont il a déjà été question et qui peut avoir des effets délétères sur l'activité en général. Tout dépend de ce qui nous est permis de faire (prévisions écrites le 9 novembre). En conséquence, il est possible que vous soyez bloqué dans ce que vous avez envie d'entreprendre (3ème décan). En outre, un acte de violence peut être commis, ou avoir déjà été commis et vous êtes totalement indigné.

Capricorne

Bon anniversaire ! Le Soleil entre chez vous avec Mercure et cela annonce, pour vous en tout cas, une année qui sera axée sur les relations avec vos proches. Ou sur un travail lié à la communication, mais une communication qui ne devra pas être catastrophiste ou tout du moins pessimiste. Il faut garder foi et confiance, si la situation ne s'arrange pas dans l'immédiat, il semble que tout ira mieux entre avril et mai. Oui, c'est encore long, mais il y a de l'espoir.

Verseau

L'arrivée du Soleil en Capricorne signe une période de réflexion, de bilan de l'année passée, mais il faut aussi préparer l'année à venir qui pourrait être très spéciale. Pour vous en tout cas ! En effet, deux planètes importantes occupent d'ores et déjà votre signe (1er décan) et cela peut vous mettre dans une situation un peu exceptionnelle sur le plan professionnel, et même personnel d'ici quelque temps. Toutefois, il y aura pas mal de difficulté encore à affronter, surtout cette semaine.

Poissons

Avec le Soleil qui éclaire votre secteur 11, vous pourriez faire d'agréables projets et même s'ils ne sont pas réalisables pour l'instant, ça vous fera du bien d'y penser. Il ne faut jamais oublier, surtout pour vous les Poissons, que la tête et le corps forment un ensemble et que si quelque chose vous met bien dans votre tête, vous procure du plaisir, cela se répercute (en bien) sur votre corps. Toutefois, l'entraide et la solidarité seront aussi très importants dans les jours qui viennent.