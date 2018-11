L'horoscope du 23 novembre 2018

publié le 23/11/2018 à 05:55

Bélier

La configuration est positive pour votre 1er décan, la pleine Lune active votre science de la communication et quels que soient vos messages, ils seront entendus. Il se peut que vous ayez de plus nombreux échanges, surtout si vous êtes du tout début du signe (né avant le 28 mars), d'autant plus que Saturne n'a plus d'influence sur vous (en principe). Vous pourrez dire ce que vous pensez, sans craindre de vous faire taper sur les doigts. Et si vous avez eu des problèmes de mobilité, ça va vite s'arranger.

Taureau

Bien entendu, ce sont vos secteurs financiers qui sont éclairés par la pleine Lune, laquelle vous invite à réfléchir au placement d'une somme que vous allez toucher. Avec Jupiter, Mercure et le Soleil dans le secteur qui représente les héritages, les donations, les sommes offertes en réparation d'un préjudice, vous allez sûrement toucher quelque chose. A moins que vous ne vendiez un bien. Mais de toute manière, il y aura de l'argent à placer ; attendez la semaine prochaine.

Gémeaux

La Lune est chez vous, face au Soleil, et leur querelle avec Mars n'est toujours pas de bon augure pour le 1er décan. Votre couple ou une association sont en cause. Vous avez face à vous quelqu'un de profondément déterminé à avoir raison et à vous enfoncer, et apparemment vous n'avez pas les armes pour vous défendre. Vous devriez demander à quelqu'un de le faire à votre place : il faut parfois reconnaître ses limites. Vous ne savez pas tout !

Cancer

Une pleine Lune mi-figue, mi-raisin, qui oppose des secteurs liés aux petits soucis. Mais comme vous avez une imagination débordante, ils deviendront énormes. Pour une fois, essayez de canaliser votre imaginaire, la récente opposition de Saturne a pu vous démontrer par A B que vous vous faisiez du mal à le laisser déborder. Vous devez maîtriser cette imagination et la mettre à votre service, au lieu de la subir et de vous faire sans cesse du mouron pour tout et pour rien.

Lion

La pleine Lune est un moment de pleine conscience qui vous invite à moins idéaliser vos projets, vos idées et à réfléchir à vos relations avec vos proches. Il ne s'agit pas de jeter vos projets au panier, mais d'être conscient de leur faisabilité, de leurs forces et de leurs faiblesses. En ce qui concerne vos proches, et vos enfants en particulier, vous devez éviter le piège du parent " copain ", au risque de perdre tout ou partie de votre autorité, surtout s'il s'agit d'un adolescent.

Vierge

Vous avez la tête très encombrée en ce moment, surtout si vous êtes né en août. Et à l'occasion de la pleine Lune, des émotions contrariantes risquent de s'ajouter. La colère en premier lieu, contre quelqu'un de la famille, comme nous l'avons déjà évoqué, ou contre un supérieur voire un parent. Mais vous pouvez aussi être très perturbé (surtout né au tout début du signe) par une injustice qui vous a été faite ou qui est faite à un membre de votre clan, familial ou professionnel.

Balance

Vous êtes parmi les mieux servis par la pleine Lune, natif de septembre et début octobre. Elle met l'accent sur plusieurs activités qui sont en plein développement. Jupiter est impliquée dans cette configuration et c'est précisément la planète qui permet de développer vos affaires et surtout d'en faire parler autour de vous. Plus de clients, plus de public, un bon bouche à oreille ou de la publicité vous aideront à multiplier les bons plans, surtout dans le domaine de la communication.

Scorpion

Comme pour le Taureau il est question d'argent avec la pleine Lune, mais c'est plutôt le versant acquisition qui est mis en avant. Cependant, vous hésitez. Vous avez très envie de vous lancer dans cet achat, qui peut être important comme nous l'avons vu hier, mais qui demande des fonds que vous n'avez peut-être pas. Et vous enragez car vous avez quelque chose en vue et vous aimeriez que cela se fasse rapidement. La seule solution : emprunter, mais ça prend du temps...

Sagittaire

Il y a de l'hésitation, vous ne savez pas si vous devez rester à deux ou non. En tout cas, cette pleine Lune, met l'accent sur vos comportements avec les autres. Et la conjoncture actuelle pourrait bien parler d'une rupture, provisoire la plupart du temps, mais qui si elle est avérée vous met dans tous vos états. Cela dit, il peut s'agir aussi d'une rupture professionnelle, un contrat ou un engagement n'ayant pas été honoré, par exemple. Cela concerne le 1er décan, début du 2ème.

Capricorne

A peine en Sagittaire le Soleil s'oppose à la Lune. Cette pleine Lune concerne votre puissance de travail, qui va être mise à l'épreuve jusqu'au 30 novembre. D'un côté vous aurez besoin d'être plus perfectionniste, plus appliqué dans votre boulot, de l'autre vous aurez aussi besoin de lâcher un peu prise, la fatigue se faisant sentir. Et ce n'est plus Saturne puisqu'elle a quitté le début de votre 1er décan et que c'est lui qui est concerné par la pleine Lune (né entre le 22 et le 27 décembre).



Verseau

L'objet de la pleine Lune, pour vous, c'est l'amitié et surtout les soutiens que vous pouvez obtenir. Ne faites rien tout seul, acceptez l'aide qu'on vous offre. Ou acceptez de demander de l'aide, vous verrez que tout ira plus vite. Mais la pleine Lune accentue aussi votre besoin d'individualisme et c'est là où peut se situer le problème. Malgré tout, vous aurez peur que d'autre s'attribuent la bonne idée que vous avez eue ainsi que le projet que vous avez construit autour.

Poissons

Avec la pleine Lune, on en revient au problème qui vous préoccupe beaucoup en ce moment, 1er décan, à savoir des rapports des plus difficiles avec l'autorité. C'est très accentué par la conjoncture, alors qu'elle commence à perdre de la force et qu'elle sera de moins en moins active. Il n'empêche que la pleine Lune revient dessus et vous en remet une couche, même si l'événement est derrière vous. Vous risquez d'avoir un rendez-vous difficile lundi prochain.