L'horoscope du 23 janvier 2020

publié le 23/01/2020 à 05:30

Bélier

Mercure et Mars sont en phase avec vous, mais attention car vous risquez de parler trop vite et de faire des promesses, par exemple, que vous ne pourrez pas tenir. Mars, votre planète, a entamé une dissonance avec Neptune et vous pourriez vous mettre dans une situation dont vous aurez du mal à vous dépatouiller. Mais cela ne concerne que le 2ème décan. 3ème décan, Saturne est active aujourd'hui et vous voit mécontent parce que rien ne bouge.

Taureau

Le 2ème décan a encore une cote d'enfer aujourd'hui, que ce soit sur le plan amical ou dans le domaine des projets. Tout ce que vous prévoyez a des chances d'aboutir. Vous semblez être verni, mais il faut voir ce que font votre ascendant et les autres planètes. Je ne dispose pas de votre thème malheureusement, juste de votre décan. 1er décan, la dissonance Soleil/Uranus se défait, en espérant qu'elle ne vous a pas trop déstabilisé.

Gémeaux

Votre ciel est encore orageux et déstabilisant, 2ème décan, la bonne solution serait d'opérer un repli stratégique, de vous éloigner pendant une dizaine de jours. Si vous le pouvez, allez ailleurs, ne donnez pas de nouvelles et bloquez les personnes ou la personne qui vous ennuie. S'il s'agit d'une situation dont vous êtes responsable, n'attendez pas pour demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît ou à un spécialiste ; surtout si vous êtes né après le 5 juin.

Cancer

La conjoncture est moins gaie qu'hier, mais seulement pour le 3ème décan. Vous avez un obstacle à franchir et cela fait des mois ; mais vous êtes au bord d'en avoir terminé. Il s'agit en effet de l'opposition de Saturne, dont nous avons beaucoup parlé et qui peut vous bloquer, mais elle est en train de s'en aller puisque Saturne cessera de s'opposer à vous après le 22 mars. Un peu de patience et vous pourrez enfin faire bouger les lignes.

Lion

Né en début de signe, entre le 22 et le 28 juillet, la dissonance Soleil/Uranus se défait. Vous serez moins stressé, moins déstabilisé, plus sûr de vous à partir d'aujourd'hui. Non seulement la dissonance se défait mais elle se termine, après avoir créé bien des désordres dans votre vie, certes, mais aussi vous avoir permis - peut-être - de reprendre votre liberté. Vous êtes à présent seul maître à bord. Un conseil, ne vous associez pas pour le moment, pas avant 2021.

Vierge

Un problème relationnel, connu de vous 2ème décan, risque de vous prendre la tête pendant quelques jours. Essayez de ne pas donner prise et de jouer l'indifférence. Cette histoire vous fait à chaque fois réagir parce que l'autre appuie là où ça fait mal et que vous n'avez pas de distance par rapport à lui/elle. Il y a quelque chose de toxique dans cette relation, dans la situation que vous vivez, mais vous allez en sortir, Jupiter est en train de travailler pour vous - et quelqu'un de bon conseil aussi.

Balance

3ème décan, vous êtes en train d'apprendre, parfois à vos dépends, à vous protéger des personnes qui vivent à vos côtés, des proches qui abusent de votre gentillesse. Il peut s'agir de votre conjoint, de vos enfants, de personnes en tout cas à qui vous donnez beaucoup et dont vous n'avez rien de bon en retour. Il faut absolument prendre vos distances, surtout sur le plan émotionnel, car en étant sans protection, vous recevez toutes les énergies négatives de ces personnes.

Scorpion

Né en octobre, la conjoncture est un peu difficile pour le moment, mais en même temps elle vous permet de faire une sorte de mise à jour dans le domaine de vos relations. Il y avait quelque chose à changer dans votre comportement avec les autres et comme l'aspect est en train de se terminer, on peut espérer que vous avez opéré ce changement, qui n'était parfois qu'un ajustement. Cependant, pour certains, il a fallu tourner une page.

Sagittaire

Évitez de faire l'autruche, de vous mettre la tête dans le sable pour ne pas voir ce qui cloche et dont vous êtes conscient, 2ème décan. Vous savez que vous dépassez les limites. C'est accentué ces jours-ci et vous risquez de prendre la mauvaise route, une mauvaise décision, ou de mal agir avec un proche. Si vous sentez ces impulsions, ces énergies négatives en vous, prenez du recul et surtout n'envisagez aucune action pour le moment.

Capricorne

Dans votre 3ème décan, la Lune passe devant Saturne et cela peut vous donner l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais ça ne sera qu'une impression, car vous êtes à la hauteur, il n'y a aucun doute. Mais parfois, la crainte de l'échec n'est pas loin de provoquer l'échec... Essayez de ne pas accorder trop d'importance à ces impressions, vous n'êtes pas dans votre état normal et de plus, Saturne va bientôt quitter votre signe - en mars.

Verseau

2ème décan, vous êtes boosté par Mars, cet aspect indique que vous avez de l'énergie à dépenser dans le travail, et pas qu'un peu. Attaquez-vous au plus difficile aujourd'hui et, a priori, à ce qui vous ennuie le plus : vous l'aurez terminé en deux temps, trois mouvements. Par ailleurs, la dissonance entre le Soleil et Uranus se termine ce jeudi, donc né ces jours-ci vous allez être moins stressé, moins nerveux, moins dans l'instabilité.

Poissons

Vénus a atteint votre 2ème décan, mais sa dissonance avec Mars et Neptune peut créer une grosse désillusion. A moins que votre conjoint ne se conduise mal avec vous. Vous pourriez aussi avoir un problème financier, vous avez oublié de régler une facture ou une traite, ou alors vous avez mal fait vos comptes. Sur le plan relationnel, il se peut que l'autre, encore une fois, vous manipule en vous racontant des histoires ou en vous rabaissant.