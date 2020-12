L'horoscope du 19 décembre 2020

publié le 19/12/2020 à 05:30

Bélier

Restez chez vous ce week-end et ressourcez-vous en pratiquant le rêve éveillé. Inventez-vous des situations plaisantes, un scénario où les images vous feront du bien et compenseront d'autres images qui sont peut-être très négatives, si la dissonance entre Mars et Pluton a déjà fait son travail destructeur. Ce qu'elle produit peut être banal, comme de vous faire mal par mégarde, ou plus important parce qu'un événement crée une anxiété généralisée.

Taureau

Vous serez plus cool que d'habitude, moins dans le contrôle et plus enclin à aider, à soutenir et à vous montrer empathique. Vous vous oublierez au profit des autres. Plus vous serez dans cet état d'esprit et mieux vous vous sentirez car la solidarité est ce dont vous avez besoin ce week-end. Il est vrai que si la dissonance entre Mars et Pluton a déjà " agi ", il se peut qu'une situation fasse justement appel à votre générosité, à votre désir de vous rendre utile aux autres.

Gémeaux

1er décan, vous avez de beaux jours devant vous aussi ne vous laissez pas impressionner ce week-end par les humeurs changeantes de votre partenaire ou d'un ami. Ne vous demandez pas si vous avez fait quelque chose de travers, ce n'est pas le cas, cela appartient à l'autre qui a peut-être un excès de sensibilité, voire de susceptibilité. A mettre peut-être sur le compte d'une ambiance générale impactée par un événement qui pose des questions essentielles, voire existentielles.

Cancer

Ce qui vous ferait le plus plaisir ce week-end, c'est de pouvoir vous échapper, de changer de décor si possible, l'important étant de vous changer les idées, ce qui serait top. Parce que vous avez, surtout 3ème décan mais cela pourrait être valable pour tout le monde, des images en tête qui ne sont pas réjouissantes, ou alors un événement se prépare et vous en avez peur. Quelque chose de souterrain qui serait en passe de se manifester violemment, comme un volcan qui se réveille.

Lion

Vous sentirez que vous êtes un peu parano, que vous êtes négatif sur certains sujets, 1er décan, mais votre cher et tendre saura vous remettre les idées à l'endroit. Lui/elle ou toute personne que vous aimez et en qui vous avez confiance. Il faut dire que vous n'êtes pas gâté avec l'opposition de Jupiter et Saturne, il se passe quelque chose dans le monde qui pourrait avoir un impact et c'est anxiogène pour vous. Ne soyez pas trop alarmiste, de toute manière vous ne contrôlez rien.

Vierge

Ce week-end, vous ferez ce que vous savez le mieux faire pour montrer à vos proches que vous les aimez, c'est à dire que vous serez très attentif à leurs besoins. Rien ne vous fera plus plaisir que de combler leurs attentes, vous aurez même tendance à les devancer. Mais vous-même, serez-vous tellement rassuré ? Il semble que vous aurez quand même un fond de nervosité et d'anxiété, probablement dû à une situation qui est en train de se dégrader.

Balance

Que ce soit justifié ou non, vous aurez tendance à vous inquiéter ce week-end, souvent votre machine à penser en rajoutera et cela ajoutera donc à votre nervosité. Évitez de passer en revue toutes les images les plus catastrophiques, même si la situation actuelle n'est pas rassurante. Et surtout, évitez si possible de transmettre votre stress à ceux qui vous entourent. Néanmoins, il est vrai qu'une situation se dégrade et qu'elle peut être potentiellement dangereuse.

Scorpion

Vous serez d'humeur joueuse, taquine et exprimerez vos sentiments. Mais vous le ferez de manière à ce qu'on se demande si c'est du lard ou du cochon. En réalité, vous êtes un grand émotif (vous le serez encore plus ce week-end) et comme vous ne voulez pas le laisser paraître, vous tournez ce que vous ressentez en dérision, vous faites de l'humour et parfois au détriment de vos proches. Toutefois, la situation peut vous obliger à être davantage dans le contrôle de vos émotions.

Sagittaire

Dans votre signe, Vénus n'est pas d'accord avec la Lune aussi vous ne vous sentirez pas aimé ou alors vous aurez des doutes sur vos sentiments. Mais 2 heures, pas plus. Cela s'inscrit cependant dans un climat qui est plutôt positif pour votre signe, puisque Mercure est également chez vous (3ème décan), le Soleil aussi et vos échanges doivent être intéressants. Toutefois, la dissonance Mars/Pluton dont nous avons parlé à plusieurs reprises plombe l'ambiance ; elle est lourde, anxiogène.

Capricorne

Ce week-end sera propice aux relations avec vos proches. Prenez de leurs nouvelles, discutez avec eux, montrez-leur que malgré tout, vous vous intéressez à eux. Je dis malgré tout parce que votre 3ème décan pourrait être mal en point avec la dissonance entre Mars et Pluton, qui est toujours présente et qui a un côté violent, destructeur. Mais le fait justement d'en parler avec des proches, ou de lire des articles sur le sujet, pourrait vous apporter des informations qui vous donneront à réfléchir.

Verseau

Vous aviez peut-être un projet banal ce week-end, mais il se peut que vous changiez d'idée et que vous décidiez de ne faire que ce qui vous peut vous faire plaisir. Si c'est possible, faites-vous un petit cadeau, une gourmandise, ou pensez aux plaisirs qui vous attendent avec la future présence de Jupiter dans votre signe, alors que Saturne vient d'y entrer. Une nouvelle page de votre vie s'est ouverte et vous allez avoir l'occasion de bien remplir cette page dans les prochaines années.

Poissons

La Lune transite votre signe ce week-end et vous voit plus sensible et émotif que d'habitude. Il a pu se passer un événement qui vous touche, de près ou de loin. J'en reviens à la fameuse dissonance entre Mars et Pluton dont je vous ai déjà parlé et qui est symbolique d'un événement violent, parfois destructeur, mais pas dans votre vie personnelle C'est quelque chose qui peut avoir des répercussions sur vos émotions, parce que vous êtes impressionnable et réceptif à tout ce qui se passe.