L'horoscope du 18 décembre 2020

publié le 18/12/2020 à 05:30

Bélier

C'est une bonne journée, surtout 3e décan, pour mettre des idées sur la table afin de parer à toute éventualité. Même si vos idées ne se sont pas toujours réalisables, elles peuvent l'être plus tard, la conjoncture va aller s'améliorant dans les prochains mois. Il est vrai qu'en ce moment Mars est dans votre décan, en dissonance avec Pluton, et que vous devez vous sentir totalement bloqué ou impuissant face à une situation que vous ne contrôlez pas. Les natifs du 13 avril semblent être les plus sensibles à cette conjoncture.

Taureau

Il y aura un problème avec l'autorité aujourd'hui, est-ce vous qui serez trop inflexible ou un supérieur, voire un parent qui vous imposera ses volontés ? Difficile à dire mais ce qu'on peut voir, c'est que vous ressentirez la situation comme étant une manière de vous priver de votre liberté de choix. Il est vrai, 3e décan, qu'en matière de choix vous n'êtes pas très gâté en ce moment et que vous devez attendre pour prendre vos décisions. C'est ce qui serait le plus sage.

Gémeaux

Vous avez besoin d'action, ça vous démange sérieusement, mais bizarrement à chaque fois que vous vous lancez dans quelque chose, vous vous trouvez face à un mur. Peut-être que vous ne prenez pas la bonne direction ? C'est en tout cas ce que la vie semble vouloir vous faire comprendre. Toutefois, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une dissonance violente dans le ciel qui peut vous faire reculer parce que la raison veut que vous attendiez que cela passe. Donc, canalisez votre impatience !

Cancer

Auriez-vous peur de vous retrouver inactif, de ne plus être assez productif ? Le 3e décan se pose beaucoup de questions et il est vrai que la situation semble être un peu périlleuse. C'est peut-être la situation générale qui est dangereuse, porteuse de violence... Mars et Pluton sont toujours en dissonance et un événement a pu se produire, ou va se produire ; il peut s'agir de quelque chose qui fera ressurgir en vous de vieilles angoisses. L'aspect ne se terminera pas avant le 29 décembre.

Lion

Soyez le plus soft possible dans votre relation aux autres. Vous pourriez être tenté d'imposer vos volontés de manière un peu trop ferme et de passer pour celui ou celle qui ne pense qu'à lui/elle et ne tient pas compte de la sensibilité d'autrui. Cela dit, vous pourriez avoir envie d'entamer une action en faveur d'amis, ou d'un groupe, histoire d'être dans l'action, mais il y a en ce moment un duo planétaire qui bloque tout, la dissonance Mars/Pluton. Elle peut aussi représenter un événement violent, incontrôlable.

Vierge

Vous serez soucieux, nerveux, pas à prendre avec des pincettes parce que quelque chose n'ira pas dans l'organisation de votre journée ; il y aura une part de hasard et d'imprévu qui ne cadre pas avec votre besoin que tout soit bien organisé à l'avance. Mais vous ne pourrez pas faire autrement que de vous adapter et plus vite vous le ferez, plus vite ce sera derrière vous et vous pourrez travailler en paix. Mais, il est possible que la dissonance Mars/Pluton, dont nous avons déjà parlé, vous inquiète plus que tout car il s'agit de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler.

Balance

Le 1er et le 2e décan seront parmi les plus séducteurs aujourd'hui, et les plus positifs aussi, contrairement à ceux du 3ème décan qui passent peut-être un sale quart d'heure à cause de la dissonance entre Mars et Pluton. Quelqu'un vous harcèle, vous tyrannise ? Né autour du 16 octobre, c'est très possible et le problème c'est que vous ne savez pas quoi faire, que vous êtes très hésitant sur la solution à apporter au problème. Il est possible que vous pensiez à quelque chose de radical...

Scorpion

On ne peut pas dire que vous serez très zen aujourd'hui ! Vous ne montrerez rien, mais intérieurement vous vous tourmenterez à propos d'une situation qui vous inquiète beaucoup. Quelque chose qui est arrivé ou qui pourrait arriver... Vos prévisions sont très négatives sur cette question et vous y penserez beaucoup aujourd'hui. Il faut dire que votre quotidien pourrait être impacté par des interdits ou par des conditions très difficiles sur le plan pratique.

Sagittaire

Lune et Mars sont en phase entre elles et avec vous, une conjoncture qui vous donne du tonus et accentue votre envie d'agir, d'entreprendre, d'être celui/celle qui dirige. Cependant, n'oubliez pas la dissonance entre Mars et Pluton si vous êtes du 3e décan, elle est de nature à vous tyranniser ou à vous rendre tyrannique. Méfiez-vous... de vous-même et de votre volonté de puissance. Par ailleurs, comme nous l'avons vu, un évènement violent ou destructeur peut avoir lieu, ou avoir eu lieu.

Capricorne

Vous pourriez avoir le sentiment d'être empêché, ou d'être obligé de reculer alors que vous avez envie d'avancer. Cela concerne surtout le 3ème décan, qui peut aussi avoir un problème matériel (financier peut-être) à régler. Surtout que Vénus, qui représente votre argent, est dans un secteur où vous pourriez avoir l'impression qu'on vous a " volé " quelque chose : il se peut qu'une somme ait mystérieusement disparu. Par ailleurs, un événement ennuyeux pour tout le monde, peut se produire.

Verseau

Dans votre 3e décan ce soir, la Lune sera en bonne relation avec Mars et on peut dire que vous ne passerez pas votre soirée dans votre canapé ! Vous serez actif pour vous, peut-être que vous préparerez quelque chose, ou que vous échangerez avec un ami et ferez des projets avec cette personne, des projets qui vous exciteront. Cependant, on ne sait pas si vos idées seront réalisables, la dissonance Mars/Pluton pourrait faire des dégâts (climatiques, écologiques) ou produire de la violence.

Poissons

Vous serez très intériorisé aujourd'hui et personne ne comprendra pourquoi vous restez dans votre coin, les yeux dans le vague. Il se peut que vous cherchiez une solution à un problème pratique que vous devez régler rapidement, surtout 3e décan et cela risque de vous prendre la tête. Peut-être que vous avez besoin d'argent et que vous cherchez comment en trouver ? Par ailleurs, il pourrait y avoir une situation dont la force et la violence peuvent faire peur.