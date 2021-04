L'horoscope du 21 avril 2021

publié le 21/04/2021 à 05:30

Bélier

Mars, votre planète, vous regardera de travers pendant deux ou trois jours. 1er décan, vous ne serez pas à prendre avec des pincettes jusqu'au 9 mai. Vous vous mettrez un peu trop vite en colère, vous serez susceptible et, il faut le dire, parfois difficile à vivre. D'ailleurs, vous pourriez être en froid avec un membre de la famille à qui vous aurez mal parlé, à qui vous aurez dit des vérités qu'il ou elle n'avait pas envie d'entendre. On peut dire que vous aurez un peu trop de caractère !



Taureau

Vous qui nous faites chaque jour l'éloge de la lenteur, vous serez nettement plus rapide, voire un peu impatient, 1er décan jusqu'au 9 mai. Peut-être aurez-vous quelque chose à apprendre et qu'il faudra faire vite ? Ou que vous aurez des informations à délivrer et que vous ne pourrez pas les garder pour vous ? Toutefois, les relations avec les proches pourraient être un peu plus difficiles que d'habitude, l'un d'entre eux en particulier vous fera tourner en bourrique.



Gémeaux

Mars occupe à présent votre 2ème secteur, qui gère votre argent, vos biens, vos acquisitions. Et justement, en dépit de votre désir de vous offrir quelque chose, ou d'acheter un objet utile, attendez un peu car vous ne seriez pas content de votre achat. 1er décan jusqu'au 9 mai. Cela dit, vous pouvez aussi avoir une somme à réclamer, il semble que quelque chose empêche que vous le touchiez, peut-être un document mal rempli où il manquerait un élément, une signature.

Cancer

Avec Mars dans votre signe, vous ne manquerez pas de caractère, déjà que vous en avez beaucoup... Essayez de ne pas agir/réagir de manière trop émotionnelle, cela pourrait vous conduire à faire des bêtises. Veillez aussi à ne pas vous montrer trop impulsif, à ne pas prendre des décisions sans réfléchir et sans vous laisser assez de temps... Il est possible aussi, qu'à cause d'un geste maladroit, vous vous fassiez mal quelque part. Une petite brûlure par exemple.

Lion

C'est votre secteur 12 qui reçoit les énergies de Mars, et ce n'est pas une très bonne position pour la planète d'action. Vous aurez du mal à aller au bout de ce que vous entreprenez, peut-être par manque de motivation. Cela ne durera que deux ou trois jours, 1er décan jusqu'au 9 mai. Il est possible aussi que votre énergie soit en baisse parce que vous êtes fatigué, que vous ne vous êtes pas assez reposé : vous avez tout simplement ignoré les signaux que votre corps vous envoyait depuis quelques jours.

Vierge

Mars est bien disposée à votre égard, c'est le moment de faire des projets et d'aller de l'avant si vous espérez une promotion, ou un quelconque changement. Vous ne lâcherez pas prise et votre détermination impressionnera. Toutefois, Mars occupant votre secteur amical, il se peut que vous ayez un différend avec l'un de vos amis ou un allié professionnel. Vous ferez tout pour régler rapidement le problème, mais il semble que l'autre ne sera pas de très bonne composition.

Balance

Au zénith de votre zodiaque, Mars et ses énergies dominent. Beaucoup d'entre vous ne pourront que s'investir à fond dans leur travail ou dans ce qu'ils ont décidé de faire s'ils sont en vacances (1er décan, jusqu'au 9 mai). Mais bien sûr, avec Mars, les conflits ne sont jamais loin, que la planète soit en bon aspect ou non ! Aussi risquez-vous de vous fritter avec votre conjoint ou même avec l'un de vos parents. Si vous travaillez, c'est avec votre supérieur qu'il risque d'y avoir un problème.

Scorpion

C'est une bonne conjoncture qui se met en place pour vous. Mars en Cancer est très bien disposée à votre égard, vos énergies et votre détermination sont décuplées et vous allez développer une forme d'optimisme parce que vous constaterez que vous n'avez pas d'obstacle (1er décan jusqu'au 9 mai). Veillez cependant à ne pas transgresser les lois, morales ou civiles, vous vous feriez très vite taper sur les doigts. En fait, il faudrait éviter d'aller trop loin en toute situation où vous devez respecter des consignes.

Sagittaire

Mars vous dit que si vous avez mis quelque chose en vente, il faudrait accélérer le mouvement et accepter de négocier même s'il faut baisser un peu votre prix. Apparemment, vous avez besoin de l'argent que cela pourrait vous rapporter car vous avez investi ailleurs, ou alors vous avez des soucis de trésorerie. Toutefois, il n'est pas exclu aussi que vous ayez une petite crise à gérer dans votre couple, ou qu'une opération chirurgicale soit programmée.

Capricorne

Face à vous sur la roue du zodiaque, Mars occupe le secteur qui représente les autres et en particulier votre conjoint, ou celui/celle que vous aimez. Avec Mars, on peut craindre un désaccord, un rapport de force avec votre partenaire, autant sur le plan affectif que professionnel. Cette petite crise étant chargée en émotions, vous serez face à quelque chose que vous aurez du mal à gérer. Mais cela ne durera que deux ou trois jours pour ceux de décembre et ce sera réglé avant le 9 mai.



Verseau

Mars occupe à présent votre 6ème secteur, celui du travail et de la forme. Plus de travail pour les uns, et plus d'exercice pour booster vos énergies pour les autres. Mais il est possible aussi que vous ayez à vous soigner, suite à un petit souci de santé (1er décan jusqu'au 9 mai). Heureusement, si vous êtes un vrai Verseau, vous êtes le plus souvent dans la prévention, vous anticipez ce qui pourrait vous arriver. Mais cela fait souvent de vous des hypocondriaques !

Poissons

Quelle belle énergie, très positive pour ceux nés en février ! Vous serez créatif, prêt à tout pour vous imposer et prouver qu'il faut compter avec vous. Le plus important c'est qu'apparemment vous n'aurez pas peur de déplaire ; ou si vous avez peur malgré tout, vous saurez ne pas le montrer et vous dépasser. Le seul problème peut être avec vos enfants (si vous en avez) : vos relations risquent d'être un peu conflictuelles pendant deux ou trois jours (1er décan jusqu'au 9 mai).