L'horoscope du 20 avril 2021

publié le 20/04/2021 à 05:30

Bélier

On dit qu'à trop vouloir plaire on finit par se déplaire, et aujourd'hui vous aurez trop envie de plaire. Il sera cependant moins important de séduire les autres que de vous plaire à vous-même, d'être content de vous. Si vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de bien pour vous, vous aurez répondu à ce que la vie vous demande. Cela dit, si vous êtes né en mars, la conjoncture peut se manifester de manière plus matérielle et c'est une acquisition ou un petit cadeau que vous vous ferez qui vous réjouira.



Taureau

À peine arrivée chez vous, Mercure rejoint Vénus. Elles forment une agréable conjonction, dans votre 1er décan, qui vous promet un rendez-vous très agréable, ou alors, pour les mieux lotis, une jolie déclaration d'amour ou d'amitié. Quoi qu'il en soit, vous entendrez des propos agréables et qui vous feront chaud au coeur. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez bien et cela éclairera votre journée, qui est plus difficile pour le 2ème décan (né début mai).



Gémeaux

La rencontre entre Mercure, votre maître, et Vénus se fait dans votre 12ème secteur, aussi serez-vous plus le témoin de l'amour que se portent deux personnes, que l'acteur. Sauf ascendant Taureau. Cela vous attendrira peut-être mais vous vous demanderez : "à quand mon tour" ? Si vous êtes du 1er décan, le passage de Vénus chez vous du 9 au 17 juin pourrait être propice à une rencontre, à un petit coup de coeur ; mais n'en attendez pas non plus la venue de l'âme soeur, l'aspect est trop léger.

Cancer

Vos amis vous prouveront de manière très concrète qu'ils vous aiment et que vous pouvez compter sur eux. En effet, on vous donnera un sérieux coup de main, ou on fera quelque chose pour vous qui vous arrangera vraiment, 1er décan surtout. Cela dit, la conjoncture va dans les deux sens et vous pourriez être heureux de constater que vous pouvez aider et soutenir l'un de vos proches, qu'il ou elle se laisse faire alors que ce n'est pas toujours facile, il ou elle n'accepte pas souvent.

Lion

Mercure et Vénus étant conjointes au zénith de votre ciel, le 1er décan pourrait avoir une bonne nouvelle concernant sa carrière, ou pourrait obtenir un important rendez-vous. Et si le rendez-vous a lieu aujourd'hui (toujours 1er décan) vous avez de grandes chances de vous imposer comme la personne indispensable. Toutefois, ça n'ira pas fort pour le 2ème décan, surtout né autour des 4, 5 août, la Lune est conjointe à votre Soleil et ils reçoivent des dissonances très perturbantes, voire attristantes.



Vierge

Né en août, prévoyez une journée des plus satisfaisantes. La conjoncture crée un climat très chaleureux et les conditions sont idéales pour ceux qui voudraient demander une promotion, ou un avantage quelconque. Vous obtiendrez ce que vous voulez parce que vous trouverez la bonne manière de demander sans imposer. De plus, vous serez tellement convaincant qu'on ne pourra vraiment pas vous refuser quoi que ce soit. Soyez en confiance, ça impressionnera favorablement.



Balance

La jolie conjonction du jour se fait dans un secteur financier de votre thème et si vous attendez qu'on vous paye ce qu'on vous doit, ce sera fait d'ici la fin de la semaine pour le 1e décan. Mais, après jeudi, avec la dissonance de Mars aidant, la somme que vous recevrez ne vous conviendra pas... Ou alors vous recevrez une facture que vous n'attendiez pas de sitôt et ça ne vous arrangera pas du tout. 3ème décan, né après le 19 octobre, la chance revient vers vous après plus d'un an d'absence.

Scorpion

Vénus se rajoute au Soleil et Mercure qui s'opposent à vous et vous risquez d'être encore plus hésitant face à un choix à faire, natif d'octobre. Cependant, cela ne durera pas car à partir de jeudi, les forces de Mars seront avec vous et vous saurez exactement quoi faire. En revanche, ceux nés autour des 4, 5 novembre ne seront pas au top aujourd'hui ; vos relations sont difficiles et sont une importante source de tensions, en outre la situation vous fait peur.

Sagittaire

C'est toujours le domaine du travail et de la vie quotidienne qui est au premier plan, avec quelque chose d'agréable pour ceux de novembre. On pourrait vous offrir un avantage, une facilité, quelque chose dont vous serez content. Si vous ne travaillez pas, une nouvelle occupation ou un coup de main d'un proche jouera un rôle positif dans votre journée. Seuls ceux nés après le 19 décembre pourront se plaindre d'un conflit, et encore. Ils le règleront en deux temps, trois mouvements.



Capricorne

La rencontre entre Mercure et Vénus se fait dans votre secteur sentimental, il est donc possible que vous soyez plus expansif, plus démonstratif de ce que vous ressentez et qu'en retour on vous montre davantage ses sentiments. En tout cas, l'affection, l'amour, l'amitié circuleront bien si vous êtes né en décembre. Vous aurez de vraies preuves concrètes de l'amour qu'on vous porte, même s'il s'agit de vos enfants, pour lesquels vous faites tant !



Verseau

De très agréables souvenirs pourraient revenir au premier plan, grâce à un coup de fil d'un ami perdu de vue, voire d'un ex. Peut-être même que vous le ou la rencontrerez par hasard et que cela vous fera un choc (agréable bien sûr). Maintenant, dans un autre domaine, si vous cherchez un logement, il est possible que vous trouviez pile ce dont vous avez besoin ; la conjoncture est valable jusqu'à samedi, accentuez vos recherches si vous êtes dans cette situation.

Poissons

La conjoncture est vraiment top pour ceux de février. Gardez l'oeil ouvert, quelqu'un de votre entourage vous envoie des signaux que vous ne captez pas pour l'instant, mais que vous devriez capter ces jours-ci. En tout cas, du côté des sentiments ça circule vraiment bien. Mais l'amour ou l'affection que vous allez ressentir de manière concrète peut aussi venir de vos enfants, voire d'un frère ou d'une soeur. En tout cas, il n'y aura rien d'illusoire dans ce qui se passera.