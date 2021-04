L'horoscope du 18 avril 2021

publié le 18/04/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vos humeurs joueront les montagnes russes, vous serez irritable, plus susceptible que d’habitude mais derrière tout ça se cache un immense besoin de tendresse, surtout si vous êtes du 3ème décan, c’est encore vous qui êtes sous les feux de la rampe. Vous serez à fleur de peau mais ceux qui vous connaissent bien sauront que ce sera vite terminé, chez vous les orages durent peu de temps. Et puis la semaine prochaine, enfin dès demain, le Soleil entrera chez le doux et placide Taureau.

Taureau

La douceur est revenue, Lune et Vénus sont en phase ce matin et vous vous réveillez avec des images positives en tête. Un rendez-vous sera un vrai plaisir pour vous, peut-être que ce sera avec quelqu’un qui vous plaît, mais il peut aussi s’agir d’un proche que vous appréciez. En tout cas, si vous êtes né en avril, c’est un agréable dimanche qui vous attend, vous partagerez de bons moments avec ceux que vous aimez et vous saurez profiter du moment présent en oubliant le reste.

Gémeaux

C’est une journée où votre gourmandise et votre amour des bonnes choses seront au 1er plan. En fait, vous profiterez de tout ce qui pourrait vous faire plaisir et accentuer le bien-être et la paix dont vous avez besoin. Évitez de penser à vos problèmes, surtout s’il s’agit d’argent ou des souci d’une personne que vous aimez, que vous avez envie d’aider mais qui ne peut pas être aidée. Cela dit, si vous êtes né autour des 16, 17 juin, vous êtes en train de prendre une décision qui peut avoir de bonnes conséquences.

Cancer

La Lune traverse votre signe et s’harmonise avec Vénus, une chaleureuse et affectueuse conjoncture pour ceux de juin. C’est moins facile pour le 3e décan. La dissonance Mercure/Pluton, génératrice de conflit intérieur, d’idées paradoxales, est toujours active, mais c’est son dernier jour et elle ne regardera que ceux nés autour du 19 juillet. Il y a un problème relationnel, qui se traduit par une très mauvaise communication et vous semblez être impuissant à changer les choses.

Lion

Il y a des objectifs que vous ne pourrez pas atteindre, tout simplement parce que vous mettez la barre trop haut et que, peut-être, vous surestimez vos forces. Certes, vous êtes capable de beaucoup, vous êtes très courageux, mais nous avons tous des limites et vous aussi. Il est possible que certains natifs en prennent conscience en ce moment (2ème décan surtout) et que ce soit un peu difficile à vivre. Surtout si vous vous sentez injustement attaqué, ou mal traité par quelqu’un.

Vierge

Né en août, vous avez certainement de très agréables projets pour ce dimanche, comme de retrouver des amis que vous n’avez pas vus depuis longtemps. C’est une éventualité, bien sûr, cet horoscope étant très général puisque je n’ai pas votre thème personnel. Toutefois, il semble que pour beaucoup ce sont la solidarité et l’entraide qui seront en vedette et il n’y aura pas plus heureux que vous si vous avez la sensation d’aider et de vous rendre utile à votre groupe amical.

Balance

Vous aurez du mal à vous reposer, une obligation familiale ou un travail à terminer vous prenant du temps. Mais de toute façon, vous avez de l’énergie à revendre. Avec Mars, toujours en Gémeaux pour le moment, vous avez une forte vitalité et la volonté d’agir. Du coup, le repos ce sera pour une autre fois ! Cela dit, si vous avez des enfants, il est possible qu’ils soient un peu difficiles aujourd’hui et que ce soient eux qui vous empêchent de faire ce que vous voulez.

Scorpion

Un délicieux dimanche, surtout si vous êtes né en octobre. La froide Saturne s’est éloignée, vos craintes aussi et du coup vous serez plus en confiance que d’habitude, 1er décan. Et comme ce n’est pas souvent que vous êtes sûr de vous – ou des autres – cela vous fera du bien de laisser votre mental et votre coeur aussi au repos. Un ami ou un parent qui vit loin de vous pourrait vous donner des nouvelles, mais votre échange n’aboutira pas tout à fait comme vous le souhaitez (3e décan).



Sagittaire

Autant hier vous étiez sûr de vos sentiments et de votre opinion à propos d’une personne, autant aujourd’hui vous vous poserez des questions, vous douterez. Cela dit, ça ne durera pas, juste quelques heures où vous aurez l’impression d’être plus lucide et de voir clair dans le jeu de l’autre. Si vous êtes du 3e décan, vous aurez certainement raison de douter. En revanche, si vous êtes de novembre, vos doutes risquent d’être irrationnels et d’être le fruit de la jalousie.

Capricorne

On vous offrira de la tendresse, on sera gentil et attentionné avec vous si vous êtes de décembre. Montrez aux autres que vous êtes sensible à leur affection. Il est important qu’ils n’aient pas l’impression que vous ne faites pas attention à eux, un sourire, un remerciement dans le regard, ce sera suffisant pour qu’ils comprennent que vous avez reçu le message. En revanche, 3e décan né autour du 16 janvier, vous serez fermé comme une huître, essayez d’être un peu plus communicatif.

Verseau

C’est une bonne journée pour faire des rangements, mettre de l’ordre dans votre logement. Cela vous aidera aussi beaucoup à mettre de l’ordre dans vos pensées. Elles risquent d’être un peu négatives si vous êtes du 3e décan, or ce n’est pas dans votre nature d’être pessimiste. C’est probablement dû à quelque chose de très passager, un refus que vous avez dû encaisser par exemple. Et encore, cela ne vous empêchera pas, apparemment, de n’en faire qu’à votre tête.

Poissons

Natif de février, la matinée sera aussi agréable que la soirée d’hier et ça doit y aller bon train en ce moment sur les câlins matinaux. Je vous en prie, ne vous gênez pas. Rien de mieux pour entamer une journée qui se poursuivra en mode "plaisir". Vous ne ferez que ce qui vous plaît et beaucoup de possibilités s’offrent à vous. Que vous soyez en famille avec les enfants, ou tout simplement avec votre amoureux ou amoureuse. Seuls ceux nés autour du 18 mars seront un peu mal dans leur peau mais très provisoirement.