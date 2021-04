L'horoscope du 19 avril 2021

publié le 19/04/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous avez un important achat à faire pendant la période Taureau ? En tout cas c'est le bon moment parce que vous serez raisonnable, vous prendrez votre temps. En général, vous agissez de manière impulsive (si vous êtes un vrai Bélier) et vous ne réfléchissez qu'après avoir agi. L'influence du Taureau sur ce trait de caractère est bonne... Mais peut-être aussi que c'est l'un de vos proches qui vous incitera à rechercher le meilleur rapport qualité-prix, par exemple.

Taureau

Bon anniversaire à tous ! Votre année démarre vraiment bien, avec une conjonction Soleil, Mercure, Vénus. Les étoiles vous sont favorables, et la réalité aussi ! Vous avez suffisamment souffert comme ça, les dissonances ne sont plus sur vous, même Uranus s'est glissée dans votre 2e décan qui, à son tour va devoir gérer des contraintes, ou les a déjà, et va chercher à s'en libérer avec force et persévérance. Mais pour l'instant, la vie sourit aux natifs d'avril, et ce n'est que justice.

Gémeaux

1er décan, vous ressentirez les influx du Taureau jusqu'au 30 avril, une période agréable, où vous serez moins stressé, mais aussi moins stimulé, moins actif. D'autant plus que Mars va quitter votre signe, où elle occupe actuellement le 3ème décan, mais elle vous a tous beaucoup énervés. C'est donc un période plus calme, plus zen qui s'annonce et il vous est même conseillé de rechercher la tranquillité, de faire de la méditation et tout ce qui est susceptible de vous détendre.

Cancer

En général, la période Taureau est bonne pour vous, vos projets avancent et si, par hasard, vous n'en avez pas, il s'en présentera un à travers une offre qu'on vous fera. Cela concernera surtout le 2e décan entre le 30 avril et le 10 mai : vous pourriez avoir une surprise, quelque chose de très inattendu. Toutefois, 1er décan, les bons influx du Taureau ne feront peut-être pas le poids face à l'arrivée de Mars dans votre signe ce jeudi. Vous aurez trop de boulot ou une contrariété à gérer.

Lion

C'est votre vie professionnelle, sa progression ou sa régression selon votre décan, qui sera au premier plan. Elle s'imposera, sera une priorité, et ce malgré vous. En positif, très probablement, pour ceux du mois de juillet qui ont " payé ", qui ont eu leur période de marée basse... Mais en ce qui concerne le 2e décan, il va en effet y avoir des problèmes dans votre travail, peut-être parce que la direction a changé et que sa nouvelle politique ne vous plaît pas du tout.

Vierge

Vous disposerez semble-t-il d'une plus grande influence dans votre travail, où vous serez félicité pour votre implication et vos méthodes, 1er décan jusqu'au 30. Et ceux qui ne travaillent pas pourraient faire un petit voyage, se dépayser d'une manière ou d'une autre. Pour le 2e décan, la conjoncture sera plus excitante grâce à l'harmonie Soleil/Uranus, exacte le 1er mai, mais elle se fait sentir depuis quelque temps : vous prenez de plus en plus de libertés, vous vous " désinhibez " et, professionnellement vous pourriez prendre votre indépendance.

Balance

Le Taureau est bienveillant cette année, en tout cas pour vous et en particulier pour vos finances. Si vous êtes de septembre vous pourriez avoir une prime, un bonus, un remboursement d'ici le 30 avril. Une négociation peut également aboutir plus facilement sous cette conjoncture. En outre, 1e décan toujours, vous êtes débarrassé d'Uranus qui vous a déstabilisé depuis 2 ans, encore une fois dans ce domaine des finances. A présent, c'est au tour du 2ème décan d'avoir des rentrées aléatoires.

Scorpion

Les autres, ou votre partenaire, seront au centre de vos préoccupations pendant la période Taureau. 1er décan, il n'est pas exclu qu'une rencontre se profile, d'autant plus que Jupiter est en approche et forme un bon aspect avec votre Soleil. Quel que soit votre objectif, et surtout s'il est sentimental ou créatif, grâce à Jupiter vous pouvez être assuré que quelque chose de bien peut vous arriver, une situation qui vous procurera une sensation d'exaltation ; ce sera très stimulant.



Sagittaire

Votre objectif en période Taureau, c'est d'améliorer vos conditions de travail. Mais des choses banales comme vos horaires ou vos relations entre collègues. Et il est vrai que Mars était opposée à vous depuis le 4 mars et qu'elle a pu vous voir en conflit, ou en tout cas en rivalité avec quelqu'un du boulot. Et si vous ne travaillez pas, c'était avec un proche. Mais le Taureau ayant des vertus adoucissantes, les choses qui étaient contrariantes vont s'apaiser très rapidement.

Capricorne

Une bonne période s'ouvre, quel que soit votre décan. Pour l'instant ce sont ceux de décembre qui vont profiter d'une embellie, et d'un bon potentiel de séduction. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire pour plaire, ce sera quasi-automatique (jusqu'au 30 pour le 1er décan). Vous serez également plus créatif que d'habitude, ou plus attiré par les belles choses, les beaux objets, mais vos enfants peuvent aussi être votre priorité pendant quelques jours (à cause des vacances ?).

Verseau

Né en janvier, c'est un retour au calme qui s'annonce et parfois grâce à de bonnes nouvelles qui provoqueront en vous de la détente. Plus de stress à l'horizon, et pourtant vous en avez eu des tonnes depuis deux ans, et surtout en janvier dernier, au moment de votre anniversaire. Mais la roue tourne enfin et votre maître, Uranus, qui était en dissonance avec vous ne vous regarde plus. Elle s'occupe à présent de votre 2e décan, qui peut avoir quelques changements à affronter.

Poissons

Quand le Taureau règne, c'est toujours un moment agréable pour vous Poissons. Vos relations avec vos proches et surtout avec vos clients sont prioritaires. Cela signifie-t-il pour ceux d'entre vous qui sont commerçants que vous allez pouvoir reprendre ou améliorer votre activité et retrouver de la clientèle ? C'est très possible, vous avez jusqu'à la fin de la période Taureau, le 20 mai, d'ici là... Ces prévisions sont écrites début mars, et je pense que fin avril il peut y avoir un assouplissement.