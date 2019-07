L'horoscope du 17 juillet 2019

publié le 17/07/2019 à 05:41

Bélier

Une agréable conjoncture pour ceux du 1er décan, vous déborderez de bonnes idées ou de conseils à donner autour de vous ; des conseils très à contre-courant. Ce qui apparaît, c'est que vous ne penserez pas comme les autres aujourd'hui et cette originalité vous vaudra la sympathie des autres. Mais le 2e décan est toujours dans les griffes de la dissonance entre Vénus et Saturne, qui est en train de se terminer : essayez de renforcer vos boucliers de protection.

Taureau

Les natifs du 1er décan auront trop tendance à garder pour eux ce qui les perturbe. Vous savez très bien qu'en parler peut vous aider à voir les choses autrement. Or, c'est ce qui vous devriez faire, idéalement : prendre le problème qui vous perturbe à l'envers, trouver une solution qui ne fait pas partie de celles que vous utilisez d'habitude, tout simplement parce que la situation que vous vivez n'est pas habituelle. D'ailleurs vous ne la revivrez plus avant une vingtaine d'années.

Gémeaux

Si vous n'êtes pas encore en vacances, l'envie de vous évader se fera fortement sentir. Vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de changer d'air rapidement. Cela va vous passer car c'est un aspect lunaire qui ne durera que quelques heures, pendant lesquelles l'appel du grand large sera presque irrésistible. Mais peut-être que vous aurez l'occasion de partir, ce n'est pas impossible à cette période de l'année ! 2e décan, quelle pêche ! Attention à ne pas agir ou parler trop vite.

Cancer

Ne vous fiez pas à vos impressions, il y a un peu de parano dans l'air et vous pourriez en vouloir à quelqu'un sur des suppositions issues de votre imagination. Ça arrive quand on se sent un peu fragilisé, fatigué, et qu'en plus il y a des imprévus au programme, comme ça pourrait arriver aujourd'hui. En outre, 2e décan, Vénus et Saturne sont toujours opposées, Vénus étant chez vous. Et il est bien possible que vous ressentiez de la tristesse, du découragement.

Lion

La journée sera un peu mouvementée, mais surtout intérieurement pour le 1er décan. L'obligation d'accepter un changement, de faire du nouveau vous perturbe. C'était très concret la semaine dernière, moins cette semaine mais vous ne pouvez empêcher les images ou les sensations de remonter de temps en temps à la surface. 2e décan, Mars débarque chez vous et il va falloir contrôler votre force, votre volonté d'agir à tout prix sans vous préoccuper des conséquences.

Vierge

1er décan, en vacances ou non, il y aura un excès de nervosité dans l'air par la faute des autres. Ils ne seront d'aucune aide, au contraire, ils créeront du désordre. A priori, si vous êtes une vraie Vierge, vous aimez que tout soit en ordre, les portes fermées, les objets à leur place. Ce sont des détails, bien sûr, mais vous leur accordez de l'importance et c'est ça qui compte : ce que vous ressentez du fait que ceux qui vous entourent ne prennent aucune précaution et dérangent tout.

Balance

Une bien meilleure ambiance, surtout pour le 1er décan, flatté aujourd'hui dans son amour propre par un compliment ou un petit succès qui fait du bien au moral. Quoi qu'il en soit, vous serez bien dans votre peau. Mais le 2ème décan le sera moins, Vénus et Saturne sont pile en dissonance, ce qui veut dire malgré tout que cette conjoncture va se défaire. Mais elle risque de vous affecter aujourd'hui encore, peut-être parce que vous serez trop émotif.

Scorpion

Sagittaire

Une ambiance polémique peut-être, surtout né début décembre. Vous chercherez à avoir raison à tout prix dans une discussion, mais on vous résistera ! Vous insisterez, persuadé que vos idées sont les bonnes, mais votre interlocuteur sera aussi persuadé que vous et développera des arguments qui vous donneront encore plus envie de prouver que les vôtres sont meilleurs. Par ailleurs, certains auront grand besoin de prendre l'air aujourd'hui, de bouger, de décharger leur énergie.

Capricorne

Vous avez souvent tendance à ignorer vos besoins primaires, manger, dormir, se faire câliner. Mais, 1er décan, la conjoncture vous encourage à vous en occuper. En effet, Uranus est en bon aspect avec vous et porteur d'expériences nouvelles, concernant justement vos besoins. Vos moyens matériels sont également concernés par la conjoncture et il se peut qu'il y ait du changement dans ce domaine, apparemment en mieux. Vous n'avez aucune dissonance en ce moment !

Verseau

Dans votre 1er décan, la Lune se heurte à Uranus et cela fait remonter de vieilles craintes datant de l'enfance et qui n'ont plus de raison d'être aujourd'hui. Le " travail " qu'Uranus vous demande de faire est justement de balayer ce monde ancien, fait de peurs, d'angoisses, de sentiments négatifs et qui vous empêchent d'avancer sans que vous vous en rendiez compte. Vous pourrez dépasser cet obstacle, peut-être grâce à un travail sur vous-même.

Poissons

La conjoncture ne devrait pas vous poser de problème, mais il est vrai que vous avez soif de liberté et que quelqu'un ou quelque chose semble vous freiner. Ça n'est peut-être que votre peur de la nouveauté qui vous gêne, ou alors un proche qui ne veut pas que vous soyez plus libre... Quoi qu'il en soit, ce besoin est là et vous sentirez aujourd'hui quelles sont ces craintes dont vous devriez vous débarrasser pour pouvoir avancer. Souvent, c'est la crainte de ne pas être aimé...