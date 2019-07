L'horoscope du 16 juillet 2019

publié le 16/07/2019 à 05:46

Bélier

Ce n'est pas la meilleure pleine Lune de l'année pour le 3e décan, toutefois elle vous révèle que vous avez la possibilité de vous offrir une seconde chance. Peut-être même que vous " travaillez " déjà à cette importante transformation qui devrait vous permettre de redonner du souffle à votre carrière. Mais attention, cela risque de prendre du temps car la planète qui est en jeu (Pluton) est une des plus lentes du zodiaque. Toutefois, le temps est votre allié pour construire du solide.

Taureau

Vous êtes plutôt bien servi par cette pleine Lune qui oppose des secteurs liés aux échanges, à la communication et qui valorise vos rapports avec vos proches. Il se peut que vous parveniez à mieux vous entendre ou vous comprendre avec l'un d'entre eux, un frère, une soeur, ou alors une " pièce rapportée " avec qui vous avez du mal, même si dans le rapport de forces vous êtes gagnant. En réalité, vous n'appréciez pas ce genre de situation ; 3e décan en priorité.

Gémeaux

Ce sont vos secteurs d'argent qui sont mis en exergue par la pleine Lune. Vous aurez très envie de vous offrir quelque chose mais on vous en empêchera. Quelqu'un qui représente la voix de la raison, ou même (si vous avez retenu certaines leçons) une de vos petites voix intérieure qui a intégré que vous devez mettre des limites à vos dépenses. Mais né autour du 15 juin, ce n'est pas encore quelque chose qui est solidement implanté en vous !

Cancer

La pleine Lune s'oppose à vous et si vous êtes né aujourd'hui, il se peut qu'un choix vous pose un gros problème, aucun des termes de ce choix n'étant le bon. Selon vous. Peut-être qu'en réalité vous ne voulez pas choisir et que vous attendez qu'on choisisse pour vous, ou que la vie choisisse à votre place. Après tout, pourquoi pas ? Le 2e décan n'est pas mieux, à cause de l'opposition entre Vénus et Saturne qui ne sera exacte (donc se défera) que demain. Prenez votre mal en patience...

Lion

La conjoncture oppose des secteurs qui parlent de travail, de pénibilité au travail, ou d'un petit problème de forme, qui vous prive de votre pêche habituelle. Rien de très important, ça ne durera pas et cela ne touche, a priori, que ceux du 3e décan. Comme la pleine Lune s'oppose à Pluton, il est possible aussi qu'une question d'autorité, d'inflexibilité soit au centre de vos préoccupations, que cela vienne de vous ou d'une personne avec qui vous travaillez.

Vierge

Ce sont vos amours et amitiés qui sont éclairées par la pleine Lune. Vous vous demanderez pour la énième fois comment construire une relation solide. Beaucoup d'entre vous sont à la recherche de l'âme soeur en ce moment, c'est peut-être dû à la future présence de Jupiter dans votre secteur du couple en fin d'année. Vous n'en êtes qu'au stade du " comment faire ", mais à partir de novembre/ décembre vous agirez, ou c'est la vie qui vous aidera à rencontrer quelqu'un.

Balance

Le 3e décan est concerné par la pleine Lune et elle appuie là où ça fait mal. Une prise de conscience pourrait être un peu douloureuse sous cette conjoncture. Cela peut vous concerner vous, vos comportements, vos peurs, vos angoisses, mais cela peut aussi toucher l'un de vos proches parents avec qui la relation est difficile parce qu'il/elle veut le pouvoir et exerce de fortes pressions sur vous, ce que vous ne devez pas accepter ; mais vous ne savez pas comment faire...

Scorpion

Une jolie pleine Lune pour vous, elle fait rayonner des secteurs liés aux voyages, aux déplacement. C'est donc loin de chez vous que vous serez le mieux, 3e décan. Cela ne signifie pas que vous êtes mal à la maison, mais la PL nous indique que vous avez besoin de voir de nouveaux horizons, que vous êtes attiré par le grand large. Et si vous ne pouvez pas partir, un bon film, une lecture, peuvent passagèrement vous permettre de vous évader. Mais cela ne suffira pas toujours...

Sagittaire

Il se peut que vous ayez perdu de l'argent, au jeu ou que vous l'ayez mal placé, voire dépensé en futilités, alors que vous en auriez besoin aujourd'hui. Vos besoins sont d'ailleurs mis en avant par la pleine Lune de ce jour, qui vous dit que l'argent et le besoin que vous en avez semblent cacher autre chose : peut-être une demande affective datant de l'enfance et qui n'a jamais été comblée. Aussi, régulièrement, l'argent manque. Il faudrait arriver à séparer l'argent de l'affectif.

Capricorne

La Lune chez vous, le Soleil face à vous, voilà une pleine Lune qui vous impose de réfléchir à vos choix, 3e décan, et à ne pas exiger de l'autre qu'il soit parfait. La Lune se trouve sur Pluton et fait ressurgir des comportements que vous ne contrôlez pas toujours, ou au contraire que vous contrôlez trop. En tout cas, une question de contrôle est posée par cette pleine Lune, mais il est difficile de savoir si cela vient de vous ou si c'est l'autre qui vous contrôle.

Verseau

Votre 3ème décan est sensible à la pleine Lune, qui éclaire des secteurs liés aux problèmes que vous rencontrez. Ils risquent de beaucoup vous absorber. Et pourtant, vous n'avez pas de grosse dissonance, en tout cas 3e décan. Il est possible cependant que tout le signe ressente cette pleine Lune, ce qui expliquerait pourquoi le 2e décan est en conflit avec quelqu'un et que le 1er décan se pose toujours des questions sur son avenir, un choix étant à faire.

Poissons

Vous n'aurez pas à vous plaindre de la pleine Lune, bien au contraire. Elle éclaire des secteurs liés aux plaisirs et aux amitiés. Vous serez ouvert aux rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses d'ailleurs, surtout si vous êtes du 3e décan né aux alentours des 14, 15, 16 mars. Certains pourraient même se sentir chanceux parce qu'ils ont intégré un cercle, un club, ou sont en train de l'intégrer. Ils pourront à la fois y faire des rencontres et donner de leur temps aux autres.