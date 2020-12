L'horoscope du 17 décembre 2020

publié le 17/12/2020 à 05:30

Bélier

Vous bénéficierez des influx de Saturne Verseau dans le domaine des projets et de l'amitié. C'est-à-dire que vous formerez peut-être une bonne équipe pour travailler sur quelque chose de sérieux et qui est en relation avec le social. Votre volonté sera de venir en aide à votre prochain et pour cela vous aurez peut-être créé quelque chose à plusieurs, que ce soit bénévole ou non. En ce qui concerne vos amis de toujours, pas vos relations de boulot, il pourrait y avoir un problème avec l'un d'entre eux : vous pourriez vous éloigner.

Taureau

Saturne en Verseau peut représenter une situation ennuyeuse en termes de travail, de statut et de relations avec vos supérieurs. Peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas de boulot en ce moment et c'est, bien sûr, un énorme problème. Certains pourraient prendre une retraite anticipée et là, ce sera certainement une blessure d'orgueil, mais à terme vous ne serez pas mécontent de la situation car vous vous sentirez plus libre de faire ce que vous aimez. Toutefois, l'un de vos enfants pourrait également s'envoler du nid, à votre grand désarroi.

Gémeaux

Vous n'en reviendrez pas de ce que vous allez construire dans l'année qui vient, 1er décan et début du 2ème, non seulement ce sera du solide mais ce sera aussi un formidable apprentissage. Peut-être allez-vous entamer - ou terminer - des études, à moins que vous ne trouviez le travail qui vous convient le mieux ou que vous ne soyez appelé à travailler à l'étranger. Jupiter qui arrive dimanche dans le même secteur vous incitera à vouloir en faire encore plus. Bref, c'est une excellente conjoncture, mais elle peut vous éloigner de votre entourage.

Cancer

Saturne investit un secteur qui parle d'argent en premier lieu, et surtout pour certains, d'un possible héritage. C'est le 1er décan qui est concerné cette année, mais le 2ème aura aussi des influx de Saturne un peu plus tard, surtout né avant le 7 juillet. Ça ne sera probablement pas facile à gérer, il y aura des obstacles, mais vous avez le sens de la stratégie et celle que vous mettrez au point sera parfaite. Cela prendra le temps que cela prendra, mais vous pourrez dépasser la crise liée à cette situation. Nous verrons que Jupiter vous y aidera, elle entre dimanche dans ce même secteur.

Lion

Saturne a entamé une opposition avec vous, 1er décan pour l'instant, cela risque d'avoir des répercussions sur vos unions et associations, et sur vos relations avec autrui en général. Vous aurez du mal à vous engager, vous serez très hésitant vis-à-vis de tout ce qui pourrait vous priver de votre liberté, laissant peut-être passer des occasions. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un de plus âgé que vous, ou une personne pas libre et la relation ne sera pas satisfaisante.

Vierge

C'est un secteur important de votre zodiaque qui est à présent occupé par la planète de la rigueur et du sérieux, à savoir votre secteur du travail. Il va probablement y avoir des soucis dans ce domaine, vous aurez peur de perdre votre boulot ; ou alors vous aurez affaire à un supérieur qui abusera de son pouvoir et vous fera vivre un quotidien difficile. En outre, vous avez la réputation de craindre pour votre santé, et ce sera encore plus le cas avec Saturne en Verseau (1er décan pour l'instant).

Balance

Une bonne période s'annonce pour toutes les Balance, qui vont certainement progresser et se faire une réputation béton. Vous pourriez même être montré en exemple grâce à une création que vous aurez faite et qui plaira. Après des années de galère, vous entrez dans une période constructive, où vous allez également beaucoup apprendre et qui sera très valorisante pour votre ego dans la mesure où Jupiter accompagne Saturne. Nous en reparlerons dimanche.

Scorpion

Saturne occupe à présent votre 4ème secteur, celui de la famille et de la maison. Peut-être songez-vous à faire une acquisition immobilière, nonobstant tous les problèmes de paperasserie que cela peut poser ? A moins que vous n'ayez hérité d'un bien que vous allez devoir arranger ou parfois refaire complètement. Sur le plan familial, il est possible que la famille rétrécisse à cause de l'un de vos enfants qui pourrait partir vivre sa vie. En dernier lieu, dans le domaine professionnel, vos relations avec l'autorité ne seront pas toujours faciles.

Sagittaire

Grâce à Saturne en Verseau, vous ne vous disperserez plus, vous disposerez d'une puissance de travail inégalée, mais revers de la médaille, il y aura davantage de distance entre vous et ceux qui vous sont proches. Peut-être justement parce que vous serez très concentré sur vos objectifs et que vous ne pourrez pas être au four et au moulin. C'est une bonne conjoncture aussi pour achever un travail, un travail d'écriture pour les uns, à moins que ça ne soit votre dernière année d'école avant d'entamer d'autres études. Mais ça peut aussi être la fin de longues études.

Capricorne

Saturne quitte votre signe qu'elle avait intégré en décembre 2017 et va occuper votre voisin Verseau jusqu'en mars 2023. Pour cette année elle sera dans le 1er décan, ira flirter avec le 2ème et sera donc en relation avec votre 1er décan et le début du 2ème (né avant le 6 janvier). Il va s'agir peut-être d'acheter un bien immobilier, de mettre de l'argent de côté, ou de faire très attention parce que l'argent manque ou pourrait manquer. Par ailleurs, il se pourrait que certains se débattent dans une interminable histoire d'héritage.

Verseau

Le dernier passage de Saturne chez vous date de 1991, 1992, mais bien sûr il n'y avait pas Jupiter à ses côtés comme c'est le cas cette année, celle-ci entrant dans votre signe ce dimanche. Honnêtement, je ne sais pas ce que Jupiter va faire, si elle va amplifier les qualités/défauts saturniens ou si c'est Saturne qui va canaliser les forts élans jupitériens. Ça peut être une configurations très chanceuse, le début d'un nouveau cycle, un redémarrage, comme la fin de quelque chose, de l'insouciance par exemple.

Poissons

L'arrivée de Saturne dans votre 12ème secteur est de bon augure pour partir en croisade contre la bêtise humaine, les fausses croyances et tout ce qui détourne de la vérité. Saturne va vous aider à être bien plus réaliste que vous ne l'êtes, en espérant que vous ne cesserez pas d'utiliser votre imaginaire ; il sera simplement canalisé par Saturne. Par ailleurs, vous aurez davantage peur des maladies (1e décan pour cette année), la situation sanitaire n'étant évidemment pas tout à fait rassurante.