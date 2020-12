L'horoscope du 16 décembre 2020

publié le 16/12/2020 à 05:30

Bélier

Dans votre 3ème décan, Mars est sollicitée par Mercure depuis le début de la semaine et vous brûlez de vous exprimer, de dire toute la colère qui pourrait être en vous. Les raisons en sont très diverses selon votre situation, mais le résultat est le même, vous ne pourrez pas garder pour vous ce que vous pensez : il faudra que ça sorte tout de suite, au risque d'égratigner vos interlocuteurs, de ne pas être " politiquement correct ". Mais bon, ça vous fera du bien.

Taureau

Vous êtes parfois un peu rancunier, vous n'oubliez rien mais vous gardez vos rancunes pour vous. Aujourd'hui, il faut vous débarrasser de l'une d'entre elles, cela fera un poids en moins et libérera des énergies dont vous avez besoin. Chaque rancune que vous entretenez vous pompe de votre énergie et du coup cela vous affaiblit (un peu). 3ème décan surtout, la conjoncture vous invite à dire ce que vous avez sur le coeur depuis quelque temps (parfois des années !!).

Gémeaux

Vous serez sans concession aujourd'hui, 3ème décan, vos échanges seront certes un peu vifs, mais vous parviendrez à ce qu'on accepte votre point de vue. Toutefois, n'exagérez pas vos arguments, cela ne jouerait pas en votre faveur. Vous aurez un ton très persuasif, c'est suffisant, surtout en ce qui concerne votre désir d'accélérer les choses si vous avez un projet dans les tuyaux. Ça peut être un projet de vacances comme un projet professionnel sur lequel vous planchez depuis longtemps.

Cancer

Né après le 12 juillet, même si Mercure et Mars sont en bon aspect, je crains que vous n'ayez maille à partir avec l'un de vos interlocuteurs, surtout s'il s'agit d'un supérieur, ou de quelqu'un de votre entourage avec qui les relations sont un peu difficiles depuis quelques mois. Mais peut-être qu'une explication, même houleuse, aura un côté positif ? Dans la sphère privée, si quelqu'un se montre agressif, ne montez surtout pas le ton ; restez distant pour le moment.

Lion

Les natifs du 3ème décan sont avantagés aujourd'hui, ils pourront se targuer d'avoir convaincu quelqu'un d'important et qui est plutôt un adversaire qu'un " ami ". Mais il arrive qu'on tombe sur des gens intelligents et qui savent reconnaître quand ils se trompent, ou quand vous avez de meilleurs arguments qu'eux. Par ailleurs, la dissonance entre Mars et Pluton ne fait que commencer, il peut y avoir un climat de violence autour de vous, ou dans un autre pays.

Vierge

Mercure, votre planète, est conjointe au Soleil et en harmonie avec Mars. Si vous avez quelque chose à contester, c'est le bon moment, notamment 3ème décan. Une décision que vous trouvez injuste pourrait être l'objet de cette contestation mais attention à ce que vos émotions ne vous incitent pas à dire des choses que vous ne pensez pas vraiment. Vous, quand il vous arrive d'être en colère, on ne vous reconnaît plus ; il est possible cependant qu'on vous provoque...

Balance

Vous avez tous les atouts en main en ce moment si vous êtes de septembre, début octobre. Les nouvelles sont bonnes, pour vous exclusivement, et cela risque de durer. Une réussite est possible pour certains, qui seront récompensés d'un long travail de création. Maintenant, il n'en va pas de même pour le 3ème décan qui subit la dissonance Mars/Pluton (voir l'horoscope d'hier). Celle-ci est porteuse de ce que vous détestez le plus, à savoir la violence.

Scorpion

On reparle de la dissonance entre Mars et Pluton (3ème décan) vos deux planètes maîtresses. L'une est dans le secteur qui représente vos affaires commerciales (ou vos relations avec vos proches), l'autre se trouve dans votre secteur du travail et de la forme. Soit vous ou l'un de vos proches avez un problème de santé à traiter, soit il y a un blocage dans votre travail, qui ne vient peut-être pas de vous mais plutôt du contexte général ; il y a une insécurité de fond.

Sagittaire

Des paroles fortes, dynamiques, agressives pour certains, en tout cas vous ferez entendre votre voix aujourd'hui, surtout 3ème décan. Ne parlez pas trop vite tout de même, vous pourriez manquer de discrétion. Par ailleurs, le 1er décan devrait normalement être sur un petit nuage, d'abord Vénus vient d'entrer chez vous et distribue de l'amour, des bons sentiments, puis Jupiter et Saturne sont déjà en phase avec vous et donnent une chance à l'un de vos projets ou à une relation.

Capricorne

Dans votre 3ème décan, la Lune est en conjonction avec Mars et avec Pluton, et cela risque d'augmenter le climat un peu (ou très) violent que cette conjoncture peut représenter. Soit c'est l'épidémie qui s'aggrave, et vous êtes très concerné, soit il y a des actes de violence, peut-être du terrorisme. De plus, il y a encore plusieurs planètes en Sagittaire, dont la spécialité est de tout augmenter ; en particulier, vos inquiétudes puisque ce signe occupe votre 12ème secteur. Vous pourriez être angoissé.

Verseau

3ème décan, vos échanges de ce jour pourraient être très positifs, c'est d'ailleurs le cas depuis le début de la semaine ; on vous donne raison, même si les discussions sont très... animées. Par ailleurs, vous serez un excellent vendeur, surtout s'il s'agit de vendre une idée ou un projet. En première ligne, toutefois, ce sont les natifs de janvier avec un bon aspect de Vénus (excellent pour leurs relations) et l'arrivée de Saturne et Jupiter dans votre décan, les deux d'ici la fin de la semaine.

Poissons

Essayez de communiquer sans vous laisser envahir par des émotions qui n'auront pas leur place dans votre conversation, 3ème décan, surtout si vous devez échanger avec l'un de vos supérieurs. A la limite, mieux vaudrait rester un peu distant/e, ne pas vous justifier de quoi que ce soit, prendre acte de ce qu'on vous dit et dire que vous avez compris. Point barre. Si c'est vous qui avez quelque chose à dire à un proche, pareil : ne jouez pas sur les émotions, seuls les faits comptent.