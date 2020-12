L'horoscope du 15 décembre 2020

publié le 15/12/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous exprimerez chaleureusement vos sentiments, ou c'est votre partenaire qui sera très démonstratif, quoi qu'il en soit, l'amour prendra plus de place jusqu'au 23 si vous êtes du 1er décan. Cela dit, Vénus occupe votre secteur des voyages, de l'étranger, alors la situation sanitaire n'est peut-être pas brillante, mais il est possible qu'un voyage soit dans vos perspectives. Et avec Vénus et les bons aspects de Jupiter et Saturne qui arrivent, si vous avez fait un projet, il a des chances de se réaliser.

Taureau

Vénus occupe à présent le Sagittaire, un signe qui gère votre secteur 8, celui qui déchaîne vos passions amoureuses mais qui gère aussi tout ce qui se rapporte aux finances (voir la nouvelle Lune d'hier). Se pourrait-t-il que vous touchiez un dédommagement, un remboursement ? Côté coeur, cette position de Vénus incline à la jalousie, liée à une peur d'être moins aimé ou plus du tout. Et il est vrai, 1er décan, que Saturne est en train de reformer sa dissonance avec vous, comme aux mois de mars/avril/mai.

Gémeaux

Comme la nouvelle Lune hier, Vénus entame une opposition avec vous, mais ce n'est pas une mauvaise conjoncture, au contraire. Vous pourriez beaucoup plaire parce que votre charme sera décuplé, ou que vous ferez volontairement du charme autour de vous. Et ça marchera ! Vous pourriez faire une conquête (1er décan jusqu'au 23 décembre) et commencer à échanger avec cette personne. Mais ne vous précipitez pas, restez si possible un peu réservé.

Cancer

Nous avons vu hier que la nouvelle Lune accentuait vos inquiétudes, mais il semble que Vénus dans le même signe que cette NL pourrait calmer votre crainte de l'abandon. C'est son rôle que de rétablir un équilibre, de mettre vos sentiments, ou ceux de l'autre en avant et si vous constatez que votre chéri/e se montre prévenant, attentionné, cela ne peut que vous rassurer. En revanche, si ce sont des questions de santé qui vous inquiètent, Vénus vous dit de prendre toutes les précautions.

Lion

1er décan, l'amour sera votre priorité avec Vénus en Sagittaire, vous aurez vraiment besoin d'aimer et d'être aimé, mais l'opposition qui s'installe entre Saturne, Jupiter et votre Soleil ne sera probablement pas très favorable à votre vie sentimentale. Comment s'était passée la période du 1er confinement ? Saturne était alors entrée en Verseau, comme elle le fait cette semaine : vous risquez donc de retrouver les mêmes conditions, avec encore moins de liberté qu'à l'époque, plus les éventuels problèmes de couple - ou de solitude.

Vierge

Encore une fois, avec l'arrivée de Vénus en Sagittaire, c'est votre secteur de la famille qui est éclairé. Avec le désir, pour vous, de réunir tous ceux que vous aimez. Mais est-ce que ce sera possible, compte tenu des problèmes sanitaires ? La dissonance entre Mars et Pluton laisse craindre une flambée du virus, ou alors un attentat. Quoi que ce soit, cela décuplera votre envie de vous protéger et de protéger ceux que vous aimez. Ce n'est que dans ces conditions que vous vous sentirez bien.

Balance

Votre chère Vénus, votre maître, rejoint les autres planètes en Sagittaire, ce qui braque les projecteurs sur vos affaires commerciales et sur vos relations avec la clientèle. Si vous ne travaillez pas, ce sont les rapports avec les proches ou avec un ami très spécial qui seront au premier plan. Vous pourriez passer de très bons moments si la menace représentée par la dissonance entre Mars et Pluton n'était pas plus précise cette semaine et la semaine prochaine.

Scorpion

Méfiez-vous de Vénus en Sagittaire, elle risque d'exagérer votre besoin de contrôle et d'emprise sur l'autre, parce que vous le/la trouverez moins attentionné/e et ce sera donc suspect à vos yeux. Vous aurez un raisonnement imparable pour prouver que vous avez raison, alors que vous aurez probablement tort. Vénus est dans un signe double, où elle peut vous voir idéaliser l'autre à outrance, comme elle peut au contraire vous inciter à lui trouver tous les défauts, dont l'hypocrisie et le mensonge.

Sagittaire

Pendant quelques jours, 1er décan, tout passera par le filtre des sentiments. Vous serez peut-être un peu moins objectif et lucide, mais on vous aimera davantage. De toute façon, vous ferez malgré vous ce qu'il faut pour vous faire aimer, que ce soit dans votre boulot ou à la maison. Vous serez gentil, prévenant, rempli de bonnes intentions. Si vous cherchez à faire une rencontre, n'hésitez pas à aller dans des endroits où ce serait possible, ne restez pas chez vous !

Capricorne

Vénus occupe à présent votre 12ème secteur, celui qui produit de la passivité et qui vous donne plus envie de vous laisser aimer que d'aimer. Après tout, pourquoi pas, ce serait reposant ! D'ailleurs, la conjoncture en elle-même vous dit de faire une pause, un petit break (à deux peut-être), sauf si vous êtes né après le 10 janvier. Vous, au contraire vous êtes débordé, ou alors vous avez de la fièvre et votre corps doit se battre contre un rhume ou autre virus de saison.

Verseau

Vénus éclaire le secteur le plus plaisant pour un Verseau, celui de l'amitié. Vos camarades pourront donc compter sur vous, autant que vous pourrez compter sur eux. Solidarité, entraide, seront les mots-clés de cette Vénus en Sagittaire. Vous pourrez bien entendu faire des rencontres (1er décan jusqu'au 23 décembre) et si c'est le cas, dites-vous que la relation doit d'abord passer par le stade de l'amitié. A moins que vos amis ne veuillent vous présenter quelqu'un.

Poissons

Ce sont vos résultats, vos succès personnels ou professionnels qui seront valorisés par Vénus, jusqu'au 23 décembre pour le 1er décan. Il faut être fier de vous, de vos résultats, des expériences que vous avez faites ces derniers mois et dont vous pourriez avoir des retours positifs. Côté coeur, vous serez nombreux à avoir quelqu'un en tête, à qui vous penserez beaucoup, mais qui sera dans la plus totale ignorance de ce que vous ressentez. Envoyez-lui des signaux !