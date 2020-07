L'horoscope du 1er juillet 2020

publié le 01/07/2020 à 05:30

Bélier

Ne faites pas vos comptes à la louche, dans votre tête. Consultez vos relevés papier ou sur internet et affrontez la réalité au lieu de vous dire " on verra bien ". Dans le domaine financier, il ne faut jamais laisser une trop grosse part au hasard, s'il lui arrive de bien faire les choses, c'est rare. Il est plus fréquent de constater qu'on a moins qu'on le pensait... Et si vous partez en vacances, espérons que vous avez établi un budget et que vous le suivrez.

Taureau

Né fin avril, début mai, la présence d'Uranus se fait sentir et l'instabilité qu'elle provoque aussi. A mon avis elle est financière, mais elle peut aussi être de nature affective. En fait, je vous l'ai déjà dit, cela dépend de votre thème natal et des autres aspects sur votre décan. Ici, je vous donne simplement une indication sur ce qui pourrait être ressenti, mais il est nécessaire que vous l'adaptiez à votre situation personnelle.



Gémeaux

De très bons influx du Soleil, de Mercure et Uranus vont faire un effet boeuf sur votre argent et sur une rentrée que vous n'attendiez peut-être pas de sitôt. Comme il est possible aussi que vous effectuiez un achat imprévu, de dernière minute, mais qui vous sera très utile... Cela ne concerne, apparemment, que le 1er décan et en particulier ceux nés à la fin du décan (29, 30 mai), et même peut-être début juin.

Cancer

Vous serez en veine de séduction aujourd'hui, mais vous aurez tendance à trop en faire 1er décan et vous serez contrarié parce que vous n'atteindrez pas votre but. Vous êtes peut-être stressé, vous avez peur parce que vous êtes timide ? Il n'empêche que cela ne sert à rien d'en faire des tonnes et que plus vous serez subtil, plus vous vous servirez de votre humour, meilleures seront vos chances.

Lion

Vous ne serez pas d'excellente humeur, votre stress ayant monté d'un cran si vous êtes né début août. Essayez de ne pas le communiquer à tout le monde autour de vous. En revanche, le 1er décan a de beaux jours devant lui d'abord grâce aux énergiques et sportifs influx de Mars, vous péterez la forme, vous serez combatif, et ensuite grâce à ceux de Vénus, très favorables à vos relations, et en particulier à vos amitiés.

Vierge

Vous serez plus sensible que d'habitude à l'attitude de vos proches et vous prendrez leurs remarques pour des critiques. Concentrez-vous plutôt sur vos projets, 1er décan. Il est possible que vous partiez bientôt en vacances ou que vous y soyez aujourd'hui, mais la rétrogradation de Mercure, justement dans votre secteur des projets, ne facilite pas les choses. Peut-être que vous ne savez pas encore si vous allez avoir de la place.



Balance

Si vous êtes de ceux qui partent en vacances ces jours-ci, il est possible que vous ayez du travail à emporter et que vous n'ayez pas de vraies vacances cette année. Du retard à rattraper, un projet qui vous demande une attention particulière ? En tout cas, vous serez très sérieux (1er décan surtout) et cela peut même être un sujet de dispute avec votre partenaire qui voudrait que vous soyez plus attentionné.

Scorpion

Natif de début novembre, Mercure et Uranus étant en parfaite harmonie, vous aurez peut-être une nouvelle un peu surprenante en rapport avec un problème relationnel. Cela dit, il est possible que vous ayez déjà eu cette nouvelle, ou même un contact susceptible de vous donner de bonnes idées ou de bons conseils, toujours à propos de ce problème relationnel (boulot ou vie privée). Soyez à l'écoute.

Sagittaire

Il y aura deux personnes en vous aujourd'hui, l'une recherchant le calme, le retrait, la méditation et l'autre étant au contraire très investie dans le besoin d'agir. Cela dit, vous pourrez alterner les deux et vous servir de la tendance à vous intérioriser et à faire le calme en vous pour être encore meilleur dans l'action ou dans la compétition si jamais Mars en Bélier vous entraîne à faire du sport.

Capricorne

La conjoncture met l'accent sur l'amitié, il se peut que vous partiez en vacances avec des amis ou que vous alliez en rejoindre quelques-uns qui habitent loin de chez vous. En tout cas c'est prévu comme ça, mais les choses pourraient changer à la dernière minute, ce qui sera contrariant pour le début du signe (né autour des 22, 23, 24 décembre) ; alors que si vous êtes né les 30, 31 décembre et début janvier, au contraire ça vous arrangera.



Verseau

Si vous enragez toute la journée après ceux qui prennent leur temps alors que vous êtes pressé, vous allez augmenter votre stress alors qu'il faudrait vous détendre. La dissonance qu'Uranus envoie aux natifs de fin janvier, début février est activée aujourd'hui et il semble que tout sera l'occasion d'exprimer un stress qui vient d'ailleurs, et pas des circonstances particulières de ce 1er juillet.



Poissons

Vous tirez bien votre épingle du jeu, même si vous continuez à réfléchir à la suite que vous voulez donner à une proposition amoureuse qui vous a été faite, 1er décan. Nous en avons déjà parlé, quelqu'un du passé veut revenir dans votre vie, à moins que vous ne soyez tombé amoureux d'un ami de la famille et que cela soit à l'origine des questions que vous vous posez car il y a quelque chose de transgressif dans cette relation.