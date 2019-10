L'horoscope du 16 octobre 2019

publié le 16/10/2019 à 05:51

Bélier

Il n'est pas sûr que la conjoncture soit facile côté coeur, 2e décan. Vous serez un peu trop ambivalent, adorable un jour et exigeant, voire jaloux le lendemain. Mais Vénus est rapide et s'occupera du 3ème décan à partir du 24. D'ici là, vous n'aurez à la supporter qu'un jour ou deux, pas plus. Essayez de rester rationnel, il est possible que vous soyez dans la projection et que vous attribuiez à l'autre des sentiments négatifs qui n'existent que dans votre imagination.

Taureau

Contrairement au 1er décan, le 2ème sera en phase avec Vénus et donc avec son ou sa partenaire. Et si vous êtes célibataire acceptez les invitations, on ne sait jamais. Les bons aspect que Vénus va former indiquent que vous pourriez faire des rencontres qui même si elles n'aboutissent à rien, vous permettront d'exercer votre séduction et de constater que ça marche ! En couple, il peut y avoir une très agréable période où vous vous sentirez en osmose avec l'autre.

Gémeaux

Né après le 1er juin, vous aurez l'amour vache, pendant quelques jours, votre esprit critique sera excessif et vous ne verrez que les défauts de vos proches. Si vous êtes en couple, vous aurez tendance à critiquer votre partenaire (jusqu'au 24) et vous aurez envie de le/la rejeter (momentanément). Si vous êtes célibataire et qu'on vous présente des gens, vous ne leur trouverez aucune des qualités que vous recherchez chez un ou une éventuelle partenaire.

Cancer

En principe, une bonne période pour vous amours puisque votre partenaire sera plus démonstratif que d'habitude et surtout plus rassurant, ou rassurante. 2e décan, vous avez grand besoin de ces moments de rapprochement étant donné que Saturne s'oppose toujours à vous et crée de la peur, celle de ne plus être aimé et de vous retrouver seul. Ce sont les natifs des 6 et 7 juillet qui sont les plus concernés, mais Saturne ne tardera pas à cesser sa dissonance, courage !

Lion

Débarrassé d'une Vénus acariâtre, le 1er décan se détend, mais c'est au tour du 2e décan d'être face à un partenaire ou un proche qui n'est jamais content. La Vénus du Scorpion ne vous réussit pas trop, même quand elle forme de bons aspects, ce qui va être le cas jusqu'au 24. Il semble que vous ne verrez que le côté négatif de votre ou de vos relations, mais comme cela ne durera que deux ou trois jours, essayez de ne pas y accorder la moindre importance, ok ?

Vierge

C'est aujourd'hui que Mercure et Neptune sont en phase et vous pourriez avoir une illumination, 2e décan, et mieux comprendre les ressorts d'une situation, ou l'attitude d'un partenaire qui vous semblait jusque-là incohérente et difficile à vivre pour certains d'entre vous. Je ne dis pas que la situation va être réglée, mais à chaque fois que vous aurez une prise de conscience et que vous l'accepterez, vous ferez un pas en avant qui peut être libérateur à terme.

Balance

2ème décan, à vous l'oseille ! Vénus entre dans le 2e décan du Scorpion et vous pourriez toucher une petite somme ou obtenir un bonus dans une transaction. En tout cas si c'est sa valeur matérielle qui est au premier plan. Si c'est sa valeur affective, attention à vos tendances possessives et jalouses, vous serez sans concession si l'autre dévie de sa route. Toutefois, à l'inverse, cela peut être lui ou elle qui vous manifestera une jalousie irrationnelle.

Scorpion

Vénus ne fera que des bons aspects dans votre 2ème décan, que ce soit avec Saturne, qui consolide le couple, ou avec Neptune et son amour désintéressé. Il semble que vous allez apprécier les prochains jours, au moins jusqu'à jeudi prochain (le 24), alors que Vénus formera un bon aspect, très érotique, avec Pluton. En amour, vous êtes gâté 2ème décan, et il semble que vos échanges commerciaux ont également pris un tour sympathique.

Sagittaire

Vous ne parlerez pas de vos sentiments, Vénus est dans l'ombre de votre signe, 2ème décan et vous invite plus grande réserve sur vos affaires de coeur. Peut-être êtes-vous avec, ou avez-vous rencontré quelqu'un qui n'est pas libre : ne parlez de votre relation à personne, les autres n'ont pas toujours le sens du secret. Mais vous pouvez aussi vous sentir un peu seul, si vous êtes célibataire, et tomber sur des bras cassés ou des personnes déplaisantes (2 ou 3 jours, pas plus).

Capricorne

Une Vénus plutôt stimulante pour ceux nés après le 1er janvier, elle vous incitera à mettre du piment dans votre relation, à ne pas rester dans votre routine. La routine, il n'y a rien de pire pour tuer l'amour sauf quand elle est considérée par le couple comme un ciment. Mais pour les personnes qui sont passionnées, comme il vous arrive de l'être, ce n'est pas votre tasse de thé. Vous pourrez ainsi entraîner votre partenaire dans de nouveaux jeux amoureux...

Verseau

Vous qui êtes si indépendant et qui détestez les conventions, vous serez le contraire avec Vénus Scorpion. 2e décan, vous ferez ce qu'on attend de vous. Vous pourriez même faire semblant d'être jaloux pour rassurer votre partenaire si vous êtes en couple. Quant aux célibataires, ils seront très sages et n'iront pas courir les soirées pour faire des rencontres. A la limite, vous vous contenterez de ce que vous avez, alors que ce n'est pas du tout dans vos habitudes.

Poissons

Bien alignée avec votre Soleil, 2e décan, Vénus qui représente vos amours et vos amitiés ne vous apportera que du bonheur et de la sécurité jusqu'au 24. En effet, Vénus se joindra à Saturne ce week-end et vous pourrez alors éprouver la solidité et la profondeur de vos sentiments, puis elle sera en phase avec Neptune lundi et mardi prochains, créant un climat un peu fusionnel avec votre chéri/e ou avec l'un de vos enfants. Ce sera un moment de belle communion avec l'autre.