L'horoscope du 16 mai 2021

publié le 16/05/2021 à 05:30

Bélier

La famille, la tribu, sont encore au 1er plan, avec des chamailleries pour le 2ème décan. Et, né après le 16 avril, un proche vous rejette, ou c'est vous qui le rejetez. Cela remonte peut-être à loin s'il s'agit d'un parent dont vous pensez qu'il ou elle ne vous a pas aimé ou a préféré l'un de vos frères et soeurs. Le fait de vous retrouver ensemble peut provoquer une sorte de régression, et certains risquent de se comporter comme lorsqu'ils étaient enfants.

Taureau

3ème décan, la Lune noire passe par chez vous jusqu'en juillet. Elle représente vos failles, vos manques, ce qui vous affaiblit mais aussi vos ressources cachées, vos forces secrètes. Vous n'y accédez que lorsque vous avez des épreuves, or, en principe, votre décan est protégé cette année, en particulier par Pluton. Certes, Jupiter joue les gendarmes et vous oblige à développer votre sens des responsabilités, mais ce n'est pas une épreuve. Au contraire.



Gémeaux

Non seulement vous êtes plus sensible et réceptif que d'habitude mais Vénus étant dans votre signe, vous avez besoin d'amour, de chaleur humaine. Or vous semblez en manquer en ce moment, et vu la situation générale on comprend pourquoi. Il faut vous dire que vous n'êtes pas le seul ! A l'heure où j'écris (le 5 avril) on pense être déconfinés ces jours-ci, mais si les promesses sont tenues, cela se fait un peu trop lentement à votre goût.

Cancer

La Lune est encore chez vous mais forme de bons aspects aujourd'hui. Ils vous invitent, 3ème décan surtout, à avoir davantage foi en vous-même, à croire en vous. Ça a l'air d'un cliché, d'une évidence, mais ce n'est jamais gagné pour le Cancer à qui il manque parfois une structure solide. Et cela se manifeste dès qu'il est amoureux : la peur de perdre l'autre, le manque de confiance en soi, font un mélange qui est dangereux pour le couple.

Lion

Occupez-vous de votre vie intérieure, pas de l'extérieur. Laissez le monde tourner sans vous et examinez vos croyances, celles que vous devez remettre en question. Vous êtes construit, souvent, sur des certitudes vous concernant et la conjoncture actuelle vous oblige à les revoir de près parce qu'elles ne sont plus un soutien pour vous. Au contraire, elles vous déstabilisent (2ème décan surtout). Quelque chose se déconstruit en ce moment, pour mieux se reconstruire par la suite.

Vierge

Si vous avez l'occasion de faire quelque chose avec un ou des amis, surtout ne vous en privez pas. C'est en leur compagnie que vous vous sentirez le mieux. La journée est marquée par le passage de la Lune en Cancer, votre secteur d'amitié et c'est vraiment ce domaine qui sera le plus agréable. Si vous avez un problème relationnel (3ème décan), il semble qu'en parler avec un proche vous fera du bien et peut même vous donner des idées pour mieux gérer la situation.

Balance

Aujourd'hui encore vous aurez des obligations, mais plus envers vous-même qu'envers vos proches. Vous pourriez avoir un travail à terminer, par exemple. Et si vous y parvenez, cela vous soulagera beaucoup, vous pourrez commencer la semaine en vous sentant plus léger et même peut-être libéré d'un poids. De plus, jeudi, le Soleil entrera en Gémeaux, un des secteurs les plus agréables de votre zodiaque, celui qui représente les ouvertures, les progressions.

Scorpion

Les astres pourraient vous donner envie de vous échapper, de vous retrouver ailleurs dans le but de vous changer les idées. Elles ne sont pas très optimistes à cause de la dissonance que Saturne vous envoie (2ème décan) et de l'opposition de la Lune noire (3ème décan) qui vous oblige à montrer certaines de vos faiblesses, à ne plus les dissimuler. Peut-être que cela vous ennuie mais on peut penser que c'est une bonne chose, que les reconnaître est la meilleure manière de les gérer.

Sagittaire

Né début décembre, il y a un aspect pas facile à vivre dans le domaine relationnel. Vous devez vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose pour avancer. C'est-à-dire pour construire une nouvelle relation ou aller de l'avant professionnellement. Mais vous semblez avoir du mal à lâcher prise et pourtant, ce n'est qu'en acceptant de passer à autre chose que vous avez des chances de reprendre votre vie en main. Et cela va ensuite, à partir de mi-juin, concerner ceux du 1er décan.

Capricorne

Autant vous pouvez être très à l'aise en société, autant dans la vie intime vous avez du mal à exprimer vos émotions et vos sentiments. 2ème décan, en ce moment. Il se peut que vous soyez fâché après quelqu'un, ou qu'un proche vous cherche et vous ne savez pas comment réagir, et si vous devez réagir ou non. Le mieux serait de vous expliquer, de nouer ou renouer le dialogue : surtout ne boudez pas dans votre coin, c'est pile ce que veut l'autre : appuyer là où ça fait mal et vous isoler.

Verseau

L'ennui pourrait s'accentuer face au côté répétitif de vos journées, ce dimanche compris. Mais on vous fait confiance pour trouver de quoi vous changer les idées, 1er décan. Vénus est encore en phase avec vous, par exemple, et quelque chose ou quelqu'un pourrait vous faire plaisir, surtout si vous ne restez pas renfrogné dans votre coin. Si vous êtes en couple, essayez d'être plus démonstratif de vos sentiments de manière à ce que l'autre soit rassuré et se sente en confiance.

Poissons

A peu de choses près, vous serez dans la même ambiance agréable et ludique qu'hier. Parce qu'au contraire d'autres signes, vous saurez vous distraire, ou distraire vos enfants s'ils sont petits. Votre imagination étant décuplée par la Lune en Cancer, vous saurez trouver des idées qui vous plairont autant à vous qu'à vos chères têtes blondes. Et même avec votre partenaire, vous serez plutôt inventif et prêt à tout pour stimuler sa libido (2ème décan).