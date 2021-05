L'horoscope du 15 mai 2021

publié le 15/05/2021 à 05:30

Bélier

Vous ne pourrez pas échapper à la famille ce week-end. Certes, vous l'aimez votre famille, mais par moments vous la trouvez étouffante et vous ayez envie de fuir. Et si vous avez l'esprit de clan (pour certains), il y a aussi des moments où vous avez besoin de faire des choses tout seul, ou de retrouver des copains pour faire du sport (par exemple). Néanmoins, si vous vous échappez quelques heures dans la journée, attendez-vous à ce qu'on vous le reproche (2ème décan surtout).

Taureau

Le week-end s'annonce très agréable et même assez dynamique. Si vous voulez être en phase, il faut bouger, marcher, courir, mettre de côté tout le négatif. L'action est le meilleur remède contre les pensées envahissantes, celles qui sont décourageantes et qui vous assiègent alors que les bonnes pensées, elles, s'enfuient rapidement. Voyez des proches aussi, frères, soeurs, voisins, ou encore occupez-vous de votre jardin, nettoyez le barbecue ou faites-en un...

Gémeaux

En Cancer, la Lune accentue votre sensibilité à ce qui est bon, une gourmandise qui peut remplir le vide que certains ressentent parce que quelqu'un leur manque. Essayez de ne pas vider le frigo, ou de manger la tablette de chocolat en entier, même si vous vous ennuyez ferme et que vous n'avez envie de rien d'autre. Heureusement, certains reçoivent Vénus (né fin mai) et passeront une bien meilleure journée parce que tout sera un plaisir pour eux. Une rencontre ?

Cancer

La Lune étant chez vous et très rapidement dans les rayons de Mars, vous risquez d'être sur la défensive toute la journée, probablement à cause d'une vexation. On vous a dit quelque chose qui vous a déplu, qui était déplacé et au lieu de répliquer tout de suite vous avez laissé passer du temps et maintenant la colère monte (né début juillet). Le problème c'est que vous serez trop émotif et que tout prendra des proportions alors que ça n'en vaut peut-être pas la peine.

Lion

Un week-end relax pour vous, surtout si vous acceptez de laisser les autres prendre les commandes. Ne cherchez pas à tout régenter, c'est fatiguant. Ça peut même être épuisant et vous manquez d'énergie en ce moment car Mars (qui représente vos énergies) est mal placée. Il faut donc vous ressourcer le plus possible et le week-end étant long, vous en avez l'occasion. D'ailleurs, vous verrez, vous vous sentirez bien mieux lundi, surtout 1er décan.

Vierge

Vous aimez rendre service, être utile à vos amis ou à votre communauté et vous en aurez l'occasion ce week-end. Ce sont des conseils qu'on vous demandera et vous serez assez content de constater qu'on vous écoute (1er décan). Apparemment, vous en connaissez un max sur tout ce qui est naturopathie, médecines parallèles et surtout nutrition. Cela vous a toujours intéressé, certains ont même pu en faire leur métier et y excellent parce que c'est leur " truc ".

Balance

Vous aurez des obligations, et n'aurez pas d'autre solution que d'accepter de vous occuper d'un parent ou d'aider un enfant qui doit réviser un futur examen. Quoi qu'il en soit, vous manquerez de temps pour vous, pour vous reposer : avec Mars en Cancer depuis quelque temps, vous avez plus de travail que d'habitude et y consacrez plus de temps. Accordez-vous quelques pauses ce week-end, afin de recharger vos batteries et vous vous sentirez d'attaque dès mardi.

Scorpion

Comme promis, ce week-end sera une vrai détente pour vous, peut-être parce que vous aurez du temps pour rêver et imaginer un monde moins restrictif. 1er et 2ème décan, vous avez une vraie sensation d'enfermement et même s'il y a de l'espoir, vous n'êtes pas optimiste sur la suite des événements (surtout né autour des 5, 6 novembre). Vous êtes un peu trop réaliste en ce moment, mais il est vrai qu'une certaine réalité a pu vous rattraper ces derniers mois.

Sagittaire

Il se peut que certains soient dans une période de crise, notamment le 1er décan avec la dissonance de Jupiter. Une injustice peut beaucoup vous tourmenter, et vous y penserez particulièrement ce week-end. Peut-être aussi que vous en parlerez parce que vous ne trouvez pas de solution tout seul et que, bien évidemment, demander leur avis à vos proches ne peut que vous aider. Cela dit, il peut n'être question que de paperasserie pour certains.

Capricorne

Il semble que vous serez bien entouré pour passer ce long week-end. Si vous êtes amoureux, c'est donc à deux que vous roucoulerez dans un climat romantique. Mais vous pourriez aussi retrouver des proches que vous n'avez pas vus depuis longtemps (selon votre région). En tout cas, les autres auront de l'importance aujourd'hui et demain, mais ils ne seront peut-être pas faciles à gérer ce soir ou demain si vous êtes du 2ème décan. L'un d'eux pourrait être agressif.

Verseau

Ne rien faire, vous prélasser, ce n'est pas trop votre truc. Aussi, trouverez-vous quelque chose à faire et certains auront même rapporté du travail à la maison. Du coup, cet ennuyeux week-end (vous n'aimez pas les jours fériés) passera plus rapidement puisque vous serez occupé. Si jamais vous n'avez rien de prévu, il y a sûrement des rangements à faire dans la maison, à moins que vous ne décidiez de faire de l'exercice, ce qui ne serait pas une mauvaise idée.

Poissons

Un bon week-end en perspective vous allez pouvoir vous livrer à votre activité favorite, c'est-à-dire ne rien faire et contempler les beautés de la nature. Le lever ou le coucher du soleil, par exemple, à moins que vous ne vous occupiez de votre jardin si vous en avez un. Maintenant, si vous avez des enfants, il est possible aussi que vous ayez des activités avec eux, surtout 2ème décan, et que cela vous réjouisse. Vous avez toujours beaucoup d'imagination pour inventer des jeux.