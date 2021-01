L'horoscope du 14 janvier 2021

publié le 14/01/2021 à 05:30

Bélier

A travers Uranus et le fait qu'elle progresse de nouveau, ce sont vos projets qui sont dans la ligne de mire. Il faut peut-être accélérer le mouvement, certains ayant une date limite pour la remise d'un travail ; mais vous pouvez tout simplement, comme d'habitude, être pressé. Néanmoins, gare à a conjonction entre Mars et Uranus dans votre secteur d'argent, il se pourrait que vous ayez à dépenser une somme, alors que ce n'était pas prévu au départ. Je ne pense pas que cela vous freinera.

Taureau

Uranus étant chez vous, et conjointe à Mars, il se peut que vous subissiez un fort stress, natif du 1er décan. Quoi qu'il se passe, sachez que c'est la dernière grosse dissonance sur Uranus, qui quittera votre décan pour le 2ème le 18 avril. D'ici là, vous serez déjà soulagé mi-mars quand Saturne ne sera plus en dissonance avec votre décan. C'est la confrontation entre Mars/Uranus et Saturne qui est dure en ce moment parce qu'elle provoque de la peur et une sensation de blocage, que rien n'avance.

Gémeaux

Ne vous plaignez pas, même si vos proches vous agacent parce qu'ils sont nerveux et qu'ils parviennent à vous communiquer leur stress : la conjoncture n'est pas mauvaise pour vous, elle peut au contraire vous aider à progresser plus rapidement, en tout cas si vous êtes du 1er décan. Le problème étant que le contexte social n'est peut-être pas très facile et que vous vous demandez comment les choses vont évoluer. Cela vous inquiète, mais plus en surface qu'en profondeur.

Cancer

Les planètes qui occupent le Verseau, Jupiter, Saturne, Mercure sont activées par le passage de la Lune dans ce signe. Apparemment, vous serez un peu trop sensible au climat de crise qui pourrait régner en ce moment. A la date où j'écris ces prévisions (2 décembre) il est difficile de prévoir ce qu'il peut se passer : de nouvelles contraintes sanitaires, la peur d'un attentat, des remous sociaux liés à une révolte : tout semble être possible et risque de créer un déséquilibre en vous et dans le pays.

Lion

Vous n'êtes pas gâté en ce moment, 1er décan, c'est vraiment une période difficile où vous avez peut-être un choix compliqué à faire, mais il se peut aussi que vous cherchiez à changer de direction, à faire autre chose, et que vous soyez bloqué pour le moment. Cela va déjà un peu se dégager mi-mars, Saturne qui vous freine s'éloignera, et surtout en avril quand Uranus cessera sa dissonance avec votre décan et s'en ira ennuyer le 2ème décan qui sera, lui aussi, pris entre deux feux.

Vierge

Quatre planètes occupent le Verseau aujourd'hui, c'est votre secteur du travail et de la forme. A priori, c'est votre travail qui sera l'objet de toutes vos craintes. Vous craignez de perdre certains de vos avantages, mais cela n'a rien à voir avec vous personnellement. Il s'agit de votre entreprise, ou de votre activité, qui ont beaucoup souffert de la crise et il faut à présent envisager certaines restrictions de ces activités, soit parce qu'elles sont trop coûteuses, soit parce qu'elles ne rapportent pas.

Balance

Au fond, si vous n'étiez pas inquiet de la tournure que prennent certains événements, tout irait comme sur des roulettes, 1er et 2ème décan, votre vie est excitante, vos projets aussi. La Lune en Verseau active les planètes qui s'y trouvent, vous y rend plus sensible et ces planètes parlent de vos futurs (ou actuels) succès. Mais elles forment des dissonances qui sont un peu " agressives " et l'ambiance ici, ou ailleurs, pourrait être un peu violente.

Scorpion

Plus que d'autres, le 1er décan risque d'être très sensibilisé à ce qu'il se passe, autant dans sa vie personnelle que sur le plan social, et peu importe où cela se passe, vous vibrez avec une conjoncture qui peut être violente, angoissante et vous inciter à voir l'avenir sous des couleurs sombres. Sachez que déjà, mi-mars, Saturne passera à autre chose et les freins se desserreront, et mi-avril c'est la perturbante Uranus qui cessera de s'intéresser à vous. Le 1er décan respirera enfin.

Sagittaire

Pour vous, la conjoncture est intéressante, vous êtes collé à vos informations et il est difficile pour vous de penser à autre chose qu'aux événements nationaux ou internationaux. Peut-être qu'il ne se passe rien pour l'instant, mais cela me semble être malgré tout en préparation et l'entrée du Soleil en Verseau la semaine prochaine servira de déclencheur ? En tout cas, même si cela vous inquiète, votre curiosité et votre désir de ne rien manquer seront plus forts que tout !

Capricorne

Uranus, en bon aspect avec vous, reprend une marche directe aujourd'hui, et si vous êtes né fin décembre, vous êtes en train d'évoluer grâce à une amitié, ou même à un projet que vous êtes en train de mettre sur pied avec quelqu'un. Le problème, c'est sa conjonction avec Mars qui peut accentuer une nervosité, un climat de révolte qui était déjà présent. Mais il est possible que cela ne se passe pas chez nous... peut-être dans un autre pays... Cependant une colère sociale n'est pas à écarter.

Verseau

La lune traverse votre signe depuis hier, ne vous étonnez pas si vous êtes monté sur ressorts, surtout 1er décan. Ne prenez aucune décision impulsive et veillez à ne pas vous faire mal en agissant de manière précipitée. Mars a en effet entamé une conjonction avec Uranus qui est assez violente et qui provoque de la révolte contre toute entrave à la liberté, la vôtre et celle des autres. En même temps, c'est une configuration imprudente, aussi essayez de canaliser votre colère.

Poissons

L'activité d'Uranus, ou plutôt sa reprise, est de bon augure pour vous, surtout né fin février. Vous avez certainement changé beaucoup de choses dans votre tête, vous vous êtes débarrassé d'images, parfois de souvenirs encombrants, et Uranus a pratiquement terminé de balayer devant votre porte. C'en sera terminé en mars, quand elle enverra ses influx au 2ème décan, qui aura lui aussi droit à une période de 18 mois à peu près, où beaucoup de choses changeront.