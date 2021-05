L'horoscope du 13 mai 2021

publié le 13/05/2021 à 05:30

Bélier

Vous pouvez attendre de Jupiter qu'elle vous apporte la paix. Enfin, c'est plutôt vous-même qui vous pacifierez sous cette conjoncture. Vous serez moins centré sur votre personne et aurez davantage conscience d'appartenir à la communauté. Du coup, vous vous demanderez ce que vous pouvez faire pour les autres, pour ceux qui sont moins bien lotis que vous, et vous trouverez. Cela s'adresse aux natifs de mars, qui pourraient également avoir du mal à se débarrasser d'une petite infection.

Taureau

Vous ne serez peut-être pas très nombreux à en avoir des échos, mais l'arrivée de Jupiter en Poissons est une conjoncture chanceuse pour les natifs d'avril. Ceux qui ont déjà une renommée la verront grandir, leurs compétences, leurs dons, leur intelligence seront à leur meilleur niveau et, cerise sur le gâteau, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre vie, un ami, un mentor, un guide (homme ou femme). Et cela durera jusqu'à fin juillet et reviendra en décembre.

Gémeaux

Vous apprécierez moins Jupiter en Poissons que les autres signes, né en mai notamment. C'est-à-dire que Jupiter étant à double face, il est vrai que vous pourriez avoir une promotion, ou être reconnu dans votre travail, en obtenir même peut-être une récompense. Mais il y a aussi la possibilité de vous retrouver face à une injustice, à une réclamation de l'administration parce que vous aurez oublié de payer une taxe ou que vous n'aurez pas déclaré un gain.

Cancer

C'est une excellente conjoncture qui se présente pour les natifs de juin. Quoi que vous cherchiez, et principalement du boulot, d'ici au mois de juillet vous trouverez. Et vous trouverez quelque chose qui vous plaira, qui sera dans vos cordes et même plus. Vous vous sentirez rapidement bien intégré dans cette boîte, cette association, cette communauté où on vous accueillera. Par ailleurs, si vous aimez les voyages, il se peut qu'il s'en présente un prochainement.

Lion

C'est du côté de l'argent que Jupiter peut avoir un effet bénéfique pour les natifs de juillet ; une activité pourrait reprendre d'ici juillet et, bien entendu, vous en tirerez du profit, ce dont vous avez grand besoin ! En effet, votre trésorerie pourrait être au plus bas, il devient urgent que vous puissiez donner un coup de pouce à votre activité. Cela dit, Jupiter est à double face et il n'est pas impossible que vous ayez un souci avec l'administration, voire la justice.

Vierge

Arrivée en Poissons, Jupiter s'oppose à vous si vous êtes du 1er décan. Soit vous allez recevoir, ou avez déjà reçu une proposition que vous ne pouvez absolument pas refuser, en dépit de votre peur du changement, soit vous pouvez faire une rencontre, voire vous marier. Mais il peut y avoir aussi des tracas avec Jupiter, à cause de l'administration la plupart de temps et celle-ci peut vous réclamer de l'argent... ou vous en rembourser (plus rare).

Balance

Jupiter va occuper votre secteur du travail jusqu'en juillet puis y reviendra fin décembre pour vraiment se déployer en 2022. Né en septembre, il se peut que votre boulot prenne plus de place, plus d'importance dans votre vie, au détriment peut-être de votre vie conjugale ou associative. Mais il est grand temps de penser à vous et de faire quelque chose de constructif, c'est aussi ce que vous dit Saturne, qui est en bon aspect avec votre 2ème décan pour le moment, mais qui regardera de nouveau le 1er décan d'ici quelque temps.

Scorpion

Pour vous aussi, l'arrivée de Jupiter en Poissons c'est du gâteau. Un petit cadeau de la vie pour les natifs d'octobre et surtout pour ceux qui sont créatifs ou ceux qui voudraient bien avoir un enfant. C'est pile le bon moment pour mettre bébé en route, ou pour l'accueillir (jusqu'à fin juillet). Si vous êtes artiste, vos oeuvres et autres productions pourraient être reconnues et quelqu'un d'important pourrait les apprécier, voire vous sponsoriser.

Sagittaire

Vous non plus, vous ne serez pas très fan de Jupiter et de son arrivée en Poissons ce jeudi. C'est pourtant votre planète maîtresse, mais elle peut jouer un rôle qui ne sera pas toujours positif. Certes, vous pourriez acheter un bien, déménager pour plus grand ou encore voir la famille s'agrandir... Mais il se peut aussi que vous soyez en butte à des soucis légaux ou administratifs parce que vous avez négligé de payer quelque chose. Un oubli volontaire selon l'administration.

Capricorne

Une bonne conjoncture pour vous ! Jusqu'à fin juillet, Jupiter vous invite à nouer davantage de liens, et un en particulier, qui sera à base de complicité, d'élans d'affection plus fraternelle qu'amoureuse. La relation n'ira pas plus loin qu'un flirt, ou qu'une amitié, mais elle vous apportera peut-être beaucoup parce qu'elle vous fera oublier des soucis que vous ne parveniez pas à mettre de côté jusque-là. Il va s'agir de vous amuser et de profiter d'agréables circonstances.

Verseau

Jupiter vous quitte provisoirement mais n'a pas dit son dernier mot ! Surtout qu'en Poissons, il est très possible que vous vous mettiez soudain à gagner plus d'argent, tout en en rapportant également plus à ceux avec qui vous travaillez. C'est du gagnant-gagnant. Évidemment, cette agréable situation ne sera pas forcément la vôtre, cela dépend de ce que fait Jupiter dans votre thème natal. Parce que vous pouvez aussi avoir plein de tracasseries à cause d'impayés.

Poissons

Absente de votre signe depuis 2010 où elle avait passé l'année chez vous, voilà que Jupiter est de retour et qu'elle peut indique une belle amélioration dans votre vie si vous êtes né en février. Amélioration matérielle pour les uns, de vos conditions de vie au quotidien, amélioration relationnelle pour les autres. Si vous aviez divorcé en 2010, par exemple, il est possible que vous n'ayez rien construit depuis. Et du coup, d'ici juillet, vous pourriez entamer une relation sérieuse.