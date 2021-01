L'horoscope 2021 : les prévisions pour l'année du Lion

publié le 09/01/2021 à 06:30

1er décan : c’est une année encore pas comme les autres en ce qui vous concerne. 2020 aura laissé des traces et il vous faudra être fort et patient pour surmonter 2021, en attendant une année 2022 plus réjouissante. Sachez que côté cœur, la planète Vénus sera chez vous du 27 juin au 5 juillet prochain. La meilleure période pour votre couple ou pour faire une rencontre qui vous emballera. Mais est-ce que cela sera durable ? Cela ne dépendra pas de vous…



2ème décan : votre décan recevra les aspects (trop) dynamiques d’Uranus à partir d’avril et il semble sûr que vous aurez à prendre ou à reprendre votre liberté. C’est en tout cas ce qui sera en première ligne cette année et même si vous avez la volonté d’accepter ces changements, ce qui n’est jamais très facile pour le Lion, tout ce que vous ferez pour aller dans ce sens rencontrera des obstacles. Cette conjoncture peut également agir sur le plan personnel et vous pouvez avoir à vous séparer de quelqu’un qui ne veut en aucun cas accepter ce que vous lui proposez et qui va tout faire pour vous bloquer. A moins que ça ne soit l’inverse, que ce soit vous qui bloquiez l’autre. Vénus passant par chez vous du 5 au 13 juillet, il y aura certainement de fortes tensions.

3ème décan : votre décan est le moins sollicité par les planètes cette année. Le seul aspect important que vous aurez sera l’opposition de Jupiter qui, selon votre thème, peut être positive ou négative. Elle sera face à vous de mi-mars à mi-mai, puis toute la fin de l’année : d'un côté, sur le plan personnel, une rencontre risque aussi de beaucoup vous remuer et de vous inciter à vous poser des questions. De l'autre, il se peut que vous entamiez une procédure en divorce. Et vu la longueur du transit de Jupiter, cela risque d’être long… Mais rassurez-vous, une période pourrait être agréable : du 13 au 22 juillet, quand Vénus sera chez vous. Elle sera conjointe à Mars et vous pourriez alors avoir un sacré coup de cœur… Ou prendre une décision concernant votre couple.