L'horoscope du 11 février 2020

Bélier

Vous êtes pris entre deux feux, 3ème décan : d'un côté Mars vous dit d'entreprendre, de foncer, de l'autre Saturne vous exhorte à la prudence. Du coup, vous êtes hésitant, vous ne savez pas quoi faire, et ce n'est pas dans votre nature. Mais Saturne en Capricorne étant plus forte que Mars en Sagittaire, on peut penser que la raison et la prudence l'emporteront sur votre volonté d'agir à tout prix (né autour du 16 avril surtout).

Taureaux

Les astres vous sont très favorables 2ème décan, vous disposez à la fois de Mercure et de Jupiter, donc votre volonté de justice devrait être respectée. Il faut dire que cette volonté est très accentuée en ce moment, et en particulier ces jours-ci si vous êtes né autour des 6, 7, 8 mai. Toutefois, les voyages et les promotions professionnelles peuvent aussi être dans votre actualité. En fait, vous avez plusieurs raisons de vous réjouir ces temps-ci.

Gémeaux

Vous serez sensible, 2ème décan, à la station de Mercure, surtout né avant le 5 juin. Un problème au travail ou avec un supérieur risque de vous préoccuper. Et pas seulement deux ou trois jours : Mercure stationne, recule et ne reprendra pas sa marche directe avant le 10 mars ; les choses se décoinceront à ce moment-là. Suivant votre thème de naissance, cela peut concerner un simple détail, ou un important rendez-vous que vous n'arrivez pas à caler faute de temps.

Cancer

Vous êtes encore un peu contrarié par Mars si vous êtes né après le 17 juillet. Un conflit au boulot, ou alors vous avez une douleur, une inflammation quelque part. Mais rien de durable puisque Mars entrera en Capricorne dimanche et s'opposera au 1er décan, laissant tranquille ceux du 3ème. Né en juin, vous aurez probablement un choix à faire, mais nous en reparlerons dimanche. 2ème décan, une injustice pourrait vous faire bondir, mais ce sera vite réparé.

Lion

Né en juillet, Vénus vous fait un petit clin d’œil, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous, mais dont vous aimeriez bien vous rapprocher. Quelqu'un qui ne fait, apparemment, pas très attention à vous, mais vous pourriez vous rappeler à son bon souvenir... Dans le meilleur des cas, vous pourriez aussi être plus amoureux de votre chéri/e que d'habitude et vivre une période intense sur le plan sensuel... À moins que des vacances ne se profilent.

Vierge

2ème décan, vous aussi vous serez sensible aux allers et retours de Mercure face à vous. Il faudra être patient si vous avez demandé un rendez-vous, par exemple. Ou si vous avez envoyé une demande pour des papiers, un document officiel... Mercure stationne à partir de jeudi face à ceux qui sont nés autour des 4, 5 septembre et elle ne reprendra le cours de son périple dans le zodiaque que le 10 mars. Patientez jusque-là.

Balance

En ce moment, les questions familiales sont légion 2ème décan, Jupiter vous le dit, mais elle dit aussi que cela peut se révéler positif : la famille pourrait s'agrandir, par exemple. L'un de vos proches, ou même l'un de vos enfants se marie ou se met en couple et vous accueillez le nouveau ou la nouvelle venue - avec plus ou moins d'enthousiasme selon la personne en question. Il peut en effet arriver que le nouveau venu ne vous plaise pas.

Scorpion

Mars terminera sa traversée du Sagittaire dimanche et si vous êtes du 3ème décan, vous en aurez très vite terminé avec les contrariétés financières. Né après le 17 novembre, Mars est encore en rapport avec vous et vous êtes obligé de réclamer une somme par exemple, ou de payer quelque chose dans l'urgence, ce que vous détestez faire. Mais si vous encourez des pénalités de retard, vous avez vraiment intérêt à payer sans discuter, sauf si vous obtenez un délai.

Sagittaire

3ème décan, non seulement le Soleil mais également Mars sont en harmonie avec vous. Vous voulez à tout prix imposer une idée et... vous allez y arriver ! Avec Mars conjointe à votre Soleil, vous serez inflexible et rien ne pourra vous arrêter tant que votre ou vos interlocuteurs n'auront pas accepté ce que vous leur demandez ou même ce que vous tentez de leur imposer. Vous avez la Force avec vous, essayez de ne pas trop en abuser, on pourrait vous en vouloir.

Capricorne

2ème décan, c'est Jupiter qui est en vedette ; il sera peut-être question d'une promotion, d'une reconnaissance, voire d'une demande de mutation que vous avez faite. Si Jupiter est positive dans votre thème, il n'y a pas de doute, vous obtiendrez cette promotion, cette mutation ou encore cette reconnaissance à laquelle vous aspirez. Maintenant, si Jupiter n'était pas positive le jour de votre naissance, les choses seront un peu plus compliquées à obtenir.

Verseau

Attention à ne pas manquer un rendez-vous, un appel, à ne pas rater quelque chose, vous seriez plus que furieux, 2ème décan. 1er décan, ça plane pour vous, Vénus vous envoie de bons influx et même si ce n'est pas le nirvana, vous êtes en phase donc avec Vénus et également en phase avec quelqu'un qui semble vous plaire. Ou alors on vous fait des appels du pied, on vous envoie des messages un peu suggestifs...

Poisson

2ème décan, Mercure se glisse chez vous et va stationner à partir de vendredi. Né début mars, ne demandez et ne promettez rien dès la fin de la semaine. La station, puis la rétrogradation de Mercure seront un frein (léger), c'est-à-dire qu'on ne répondra pas à vos questions, à vos courriers, que vous n'aurez pas les documents que vous aurez demandés avant le retour de Mercure en marche directe le 10 mars.