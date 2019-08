L'horoscope du 11 août 2019

publié le 11/08/2019 à 08:14

Bélier

1er décan, Mercure en Lion vous dit de faire ce que vous savez très bien faire, c'est-à-dire flatter, complimenter les autres et les mettre ainsi dans votre poche. A priori, il n'y aura pas beaucoup de résistance et votre humour ne manquera pas non plus de séduire. C'est bien simple, vous êtes tous dans une période où, en dépit des problèmes que vous pouvez avoir par ailleurs, vous faites bonne figure et donnez une image de vous qui ne peut que plaire aux autres.

Taureau

Prévoyez un petit clash avec un proche dans les prochains jours. De nouveau, le climat sera tendu et pour une fois vous n'hésiterez pas à dire ce que vous pensez. Vous le ferez même d'une manière un peu brusque, mais il faut dire que ce proche, ou cet enfant, aura abusé de votre patience. Vous accumulez souvent les choses déplaisantes mais il y a toujours un moment où ça explose et où vous pouvez faire une colère mémorable !

Gémeaux

Arrivée en Lion, Mercure est en harmonie avec vous et vous serez probablement le signe le plus bavard du zodiaque. Vous donnerez l'impression de tout savoir et passerez pas mal de temps à donner des informations aux uns et aux autres, ce que vous adorez faire ! Si vous travaillez, vous serez le meilleur des vendeurs, votre baratin sera convaincant et les clients se laisseront faire. A moins que vous ne soyez dans un métier où la curiosité n'est pas un vilain défaut !

Cancer

Mercure vous quitte pour s'occuper, comme les autres planètes, de votre confort matériel et moral. Il se peut qu'on vous donne de judicieux conseils, 1er décan. Ils n'iront peut-être pas dans le sens que vous voulez, mais vous vous rendrez vite compte que la personne qui vous parle est dans le vrai et vous changerez alors votre fusil d'épaule. Bravo ! C'est pile ce qu'il faut faire, quelle que soit la situation et même si elle a une importance toute relative.

Lion

Vous avez déjà Vénus, Mars, le Soleil et voilà que vous nous prenez Mercure ! Vous avez donc tous les atouts, dont un esprit de contradiction bien aiguisé. Votre plaisir sera de reprendre vos interlocuteurs dès que vous sentirez qu'ils sont trop affirmatifs, trop sûrs d'eux, et vous leur démontrerez qu'ils ont tort de ne pas penser comme vous, même si vous n'avez pas d'avis sur le sujet dont il est question. C'est le fait de contredire qui vous plaira.

Vierge

Repos ! Vous devriez vraiment profiter de la semaine qui vient pour abandonner quelques habitudes et vous réinventer un quotidien un peu plus cool. C'est peut-être déjà le cas si vous êtes en vacances depuis début août, mais il est possible que vous mettiez du temps à débrancher parce que c'est dans votre nature que d'aimer votre boulot. En outre, si vous avez quelqu'un à soigner, à chouchouter vous ne manquerez pas d'empathie, vous sentirez ce qui lui fait du bien.

Balance

Comme si vous n'en aviez pas déjà assez ! Vous serez tellement sympa, ouvert et souriant que vous vous ferez de nouveaux amis dans n'importe quel contexte. Il est vrai qu'avec Mercure en Lion vous créez facilement des liens et que vous pouvez aussi beaucoup bouger, aller d'une région à l'autre ou même d'un pays à l'autre. Mercure va être en dissonance avec Uranus : vous ne prendrez pas pour argent comptant tout ce qu'on essayera de vous " vendre ".

Scorpion

En vacances ou non, vous aurez un objectif, entrer en relation avec une personne dont vous avez besoin pour le boulot. Mais ça ne se passera pas comme prévu, étant donné que Mercure et Uranus vont être en bisbille, vous aurez probablement affaire à quelqu'un de désagréable, qui éventuellement vous enverra sur les roses. Et si vous attendiez quelques jours ? Ne soyez pas impatient, au contraire, ce sera plus facile pour vous après le 17 août (1er décan surtout).

Sagittaire

Vous n'avez que des avantages avec la conjoncture, et surtout avec Mercure celui de pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui. Vous aurez la tchatche, vous saurez vraiment convaincre, d'autant plus que Mercure et Uranus vont être fâchées et que cela vous rendra encore plus pugnace, vous ne lâcherez rien. Cela dit, Mercure étant dans votre secteur des voyages comme les autres planètes en Lion, il peut encore être question d'un voyage !

Capricorne

Si vous voulez jouer au détective, fouiller, trouver des indices et vous en servir pour confondre les menteurs ou les fraudeurs, Mercure va vous aider. Vous avez d'ailleurs trois autres planètes en Lion et vous disposerez d'une espèce d'instinct imparable pour voir ce qui se cache derrière les apparences. D'une manière ou d'une autre vous saurez faire triompher la vérité ! Cela dit, une question d'argent peut également vous prendre la tête.

Verseau

S'ajoutant aux autres planètes, Mercure s'oppose à vous et il semble que vous allez pouvoir discuter, négocier, 1er décan, mais pas comme vous le pensez. Les choses ne se passeront peut-être pas comme prévu, surtout la semaine prochaine où Mercure sera en dissonance avec Uranus. On vous contredira, ou c'est vous qui serez dans la contradiction, mais il faudra déployer tout ce que vous pouvez déployer pour trouver un terrain d'entente qui vous convienne.

Poissons

Devant cette avalanche de planètes en Lion, il se peut que vous fassiez une fixette sur un sujet qui vous travaille ; mais vous allez trouver une solution, et je pense que ce sera dans la semaine qui vient. De plus, ce problème ne semble pas énorme, il s'agit même peut-être d'une suite de détails qui s'accumulent et donnent l'impression que vous n'avez que des problèmes. Mais en vous organisant tranquillement, cela ne vous prendra pas tant de temps que ça !