L'horoscope du 10 août 2019

publié le 10/08/2019 à 08:17

Bélier

Il se peut qu'il y ait encore des voyages en prévision aujourd'hui et ce sera vous le capitaine, vous prendrez les commandes et imposerez vos volontés 3ème décan. Évitez tout de même de commander tout le monde et à tout instant : laissez un peu les autres donner leur avis, même si vous n'en tenez pas compte ! Mais ce sera difficile si vous êtes né après le 17 août car Mars accentue votre besoin de faire de l'autorité et il ne faudra pas qu'on la remette en question.

Taureau

En résumé, cette période Lion n'est pas la meilleure de l'année et si vous êtes en vacances vous avez emporté quelques soucis avec vous dans votre valise. Mais soyez rassuré : demain la Lune vous sera très favorable, Mars sera en phase avec vous en fin de semaine prochaine et si vous reprenez le travail la semaine d'après vous serez d'attaque pour votre rentrée, surtout 1er décan ; en dépit d'Uranus et de l'instabilité/insécurité qu'elle vous impose.

Gémeaux

La Lune et Mars sont en phase avec vous aujourd'hui et c'est donc avec plaisir que vous partagerez de vives émotions avec un entourage qui sera tout ouïe ! Cela concerne surtout ceux du 3e décan, qui reçoivent donc le bon aspect de Mars, favorable à votre expression personnelle. Il faudra juste préserver les plus sensibles, ceux qui sont à fleur de peau et dont vous savez qu'ils ne peuvent que mal réagir à ce que vous leur raconterez.

Cancer

C'est le week-end et pourtant vous avez du taf aujourd'hui ! D'une manière ou d'une autre vous bosserez au bureau ou ferez des rangements dans la maison. Vous me direz, cela ne vous prendra pas toute la journée et s'il n'y a pas d'événement plus marquant on ne s'en plaindra pas. Après tout, une fois que vous aurez terminé, vous aurez la conscience tranquille et pourrez vous consacrer à autre chose, à vos chères têtes blondes, par exemple.

Lion

La conjonction du Soleil et de Vénus est toujours active et ce qui est formidable c'est qu'elle va durer jusqu'à la fin du mois. Amour, amour, quand tu nous tiens... Et si ce n'est l'amour, ce sera l'argent qui vous mettra en joie. Il faut cependant tenir compte du fait que vous n'êtes pas tous sensibles à cette très agréable conjoncture et que pour certains ce sera au contraire la répétition d'un problème bien connu, que ce soit sur le plan affectif ou dans le domaine financier.

Vierge

Lune et Neptune sont en dissonance, vous risquez d'être tête en l'air, de vous en remettre à ceux qui vous entourent alors que vous devriez garder le contrôle. Cela n'aura pas de conséquences, mais cela vient s'ajouter à la longue liste de méfaits commis par Neptune et qui vous laissent croire que vous n'êtes pas parfait et que vous ratez tout (2e décan). Mais êtes-vous vraiment rationnel, avez-vous la tête sur les épaules quand vous pensez cela ?

Balance

Encore une belle journée pour vous, surtout si vous devez partir en voyage, vous en rêviez depuis longtemps... Si vous ne partez pas, c'est votre tête qui voyagera. Donc, d'une manière ou d'une autre vous parviendrez à vous évader, à ne plus voir les mêmes têtes ou les mêmes quatre murs. Ce sont surtout ceux du 2e décan qui sont les plus sensibles à la joie du départ, alors que pour le 3e décan cela se passera un peu à la hâte, tout ira trop vite, vous profiterez moins...

Scorpion

Certains aiment pousser les autres dans leurs retranchements pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Mais ne leur demandez pas plus qu'ils ne peuvent donner, vous seriez inévitablement déçu, c'est ce que vous voulez ? Cela dit, c'est peut-être votre désir, de prendre votre conjoint, un ami ou un enfant en défaut en lui expliquant que vous ne voulez que son bien, c'est-à-dire le faire sortir de sa zone de confort pour qu'il ou elle se déploie et progresse.

Sagittaire

Vous serez sensible, 2ème décan, à la dissonance Lune-Neptune qui vous incitera à cacher qui vous êtes vraiment, à ne montrer qu'une fausse facette de vous-même. Probablement parce que vous serez avec quelqu'un qui ne respecte pas vos limites et qui abuse d'une certaine faiblesse, que la dissonance de Neptune démontre. Cela concerne en particulier les natifs des 10 et 11 décembre, mais en réalité tout le décan pourrait en avoir des échos (bien moindres cependant).

Capricorne

3ème décan, demain Mercure ne sera plus face à vous, où elle se trouve depuis fin juin. Finies les discussions qui tournent en rond, ça va de nouveau circuler. Vous êtes probablement parvenu à trouver un terrain d'entente avec un collègue ou un proche qui vous a critiqué méchamment ou vous a dit quelque chose que vous ne pouviez accepter (semaine du 17 juin). Mais depuis le 1er août, la relation semble s'être améliorée, après un nouveau problème survenu autour du 20 juillet.

Verseau

Permettez-moi d'insister mais j'ai vraiment l'impression que quelqu'un vous plaît, 2e décan, à moins qu'on ne vous ait fait une proposition qui vous met en joie. Et comme vous n'avez pas de dissonance d'Uranus, vous ne risquez pas de voir vos plans fichus par terre à la dernière minutes ou de découvrir que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas bien. 3ème décan, il y a encore un choix à faire ou alors un rapport de force à gérer avec délicatesse.

Poissons

Comme souvent avec la Lune du Sagittaire, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, il y aura une obligation ou alors vous aurez quelqu'un à honorer ? Une personne de votre famille qui a atteint un âge respectable par exemple, un anniversaire de mariage, etc. Bref, vous serez content bien sûr, mais si ça se trouve vous auriez préféré faire autre chose, être " ailleurs ". Toutefois, cela peut très bien ne concerner que le 3ème décan.