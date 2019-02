L'antitussif Pneumorel retiré du marché à cause d'un risque cardiaque

publié le 12/02/2019 à 16:46

En 2018, 360.000 flacons et 130.000 boîtes de comprimés du médicament Pneumorel ont été vendus. Ce ne sera pas le cas cette année puisque l'Agence du médicament vient d'annoncer que ce produit, utilisé notamment pour traiter la toux, est retiré du marché français, en raison d'un risque cardiaque. Il ne doit plus être utlisé, précise-t-elle.



Cette décision fait suite à l'identification d'un potentiel effet du principe actif, le fenspiride, sur la survenue de troubles du rythme cardiaque. Une réévaluation de l'ensemble de ces médicaments à base de fenspiride, qui sont par ailleurs disponibles dans d'autres pays, sera d'ailleurs conduite par l'Agence européenne du médicament (EMA) en vue d'une décision harmonisée au niveau européen.

Tous les lots de Pneumorel présents dans les pharmacies, les établissements de santé et chez les grossistes répartiteurs font l'objet d'un rappel le 8 février, note l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, ndlr). Par mesure de précaution, il est demandé aux patients qui détiendraient des boîtes (comprimés ou sirop) de ne plus les utiliser et de les rapporter en pharmacie.

Plus de risque une fois le traitement terminé

"Pour les patients qui auraient déjà utilisé ces médicaments, il n'y a plus aucun risque dès lors que le traitement est arrêté, et ce, que le patient ait ou non présenté des symptômes cardiaques lors de son traitement par Pneumorel", ajoute l'agence sanitaire.



Le responsable des médicaments en cardiologie et pneumologie de l'ANSM, Jean-Michel Race s'est également montré rassurant en rappelant qu'"aucun cas de décès n'a à ce jour pu être relié formellement à l'utilisation de ce produit".



Si l'agence sanitaire a décidé d'arrêter la commercialisation du médicament délivré sur ordonnance mais pas remboursé par la Sécurité sociale, c'est aussi parce qu'elle juge que cet antitussif n'est "pas indispensable".



Pour tout renseignement complémentaire, notamment pour en savoir plus sur les modalités de retour et de remboursement des produits par le laboratoire, le public peut contacter les laboratoires Servier au numéro vert suivant : 0.800.00.39.36.