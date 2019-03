publié le 22/03/2019 à 16:10

Le ronflement est une nuisance fréquente puisqu'on estime que plus de 40 % des adultes de plus de 50 ans ronflent de manière régulière. Pour la Journée mondiale du sommeil, une société spécialisée dans la santé connectée a analysé les ronflements de 25.000 personnes.



Qui ronfle le plus ? Ce sont les hommes, trois quarts d'entre eux ronflent, contre seulement un quart des femmes. Les voies respiratoires des hommes sont naturellement plus étroites, en raison de la pomme d'Adam et du coup cela provoque des vibrations.

Mais en vieillissant la tendance s'inverse. Selon une étude, à 75 ans, la majorité des ronfleurs sont des ronfleuses. Et plus on pèse lourd plus on ronfle. Lorsque l'on grossit, la langue, le cou, le menton prennent de la graisse et celle-ci comprime les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire le nez et la bouche.

Quelles sont les conséquences pour la santé?

De manière générale sauf à réveiller son conjoint, le ronflement est anodin mais si celui-ci est irrégulier, il peut s'agir d'apnée du sommeil. Ces arrêts respiratoires, très gênants, concernent 7% de la population.



Pour empêcher le ronflement, vous pouvez dormir sur le côté, car sur le dos votre langue glisse vers votre gorge, ou encore brancher dans votre chambre un humidificateur, car le phénomène empire quand l'air est sec. Enfin vous pouvez essayer des produits naturels comme la menthe poivrée ou l'argile qui sont des décongestionnants.