Coronavirus : les Français rapatriés de Chine vendredi arrivés dans le Calvados

publié le 21/02/2020 à 17:49

La trentaine de Français rapatriés de Chine jeudi, ont atterri ce vendredi 21 février, en fin de matinée, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Après un trajet en bus, ils sont arrivés dans le village de Branville dans le Calvados (14).

Ces nouveaux rapatriés français vont devoir, à leur tour, passer deux semaines en quarantaine afin de s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par le nouveau coronavirus, qui a déjà tué plus de 2.200 personnes. "Il ne reste aujourd'hui qu'un seul patient hospitalisé" en France, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran ce vendredi 21 février.

Ils doivent ensuite rejoindre le centre Pierre & Vacances Normandy-Garden à Danestal, à 15 km de Deauville. Le centre a été partiellement privatisé pour les accueillir. Le groupe Pierre & Vacances, propriétaire du centre, ne souhaite pas être associé à l'opération. Il a fait recouvrir son nom de scotch blanc sur tous les panneaux.

Le nom du centre de vacances recouvert de scotch blanc sur tous les panneaux Crédit : Julien Caillard

Les vacanciers inquiets

En pleine période de vacances scolaires, leur arrivée inquiète les autres vacanciers présents au sein du village vacances. Alain, a décidé d'interrompre ses congés et de partir avant l'arrivée du groupe de rapatriés : "Normalement on devait rester ici jusqu'à samedi matin, raconte-t-il. Mais avec nous, il y a notre fille et un bébé de 4 mois. Donc on ne veut absolument pas prendre de risque, même si soi-disant il n'y en a pas (...) C'était pas ce qu'on avait rêvé." témoigne-t-il.