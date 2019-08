publié le 22/08/2019 à 14:52

L'hebdomadaire Le Point publie son classement annuel des hôpitaux de France. En tête du classement, le CHU de Bordeaux, suivi par le CHU de Lille et en troisième position le CHU de Toulouse.

Côté privé, la polyclinique de Reims-Bezannes dans la Marne prend la tête du classement, suivie par Santé Atlantique à Saint-Herblain, près de Nantes (Loire-Atlantique). La troisième place revient à la clinique Saint-Grégoire, située dans la commune du même nom, dans la banlieue de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Au total ce sont 1.400 hôpitaux et cliniques qui ont été passées au crible afin d'établir ce palmarès. 79 disciplines médicales et chirurgicales sont prises en compte. Le Point dresse 122 classements et s'est intéressé à douze nouvelles pathologies, "dont les troubles du sommeil et les cancers et hémopathies de l'enfant et de l'adolescent". Le dossier pointe aussi les établissements qui manquent de médecins aux urgences, alors que de nombreux services sont en grève.