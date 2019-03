publié le 06/03/2019 à 11:19

Vous avez sûrement déjà entendu des personnes dire "J'ai la peau qui marque facilement". Ces personnes collectionnent les bleus, sans trop savoir d'où ils viennent, elles n'ont aucun souvenir d'avoir subi un choc et ne comprennent pas pour quelle raison leur peau est tachetée de bleus plus ou moins importants.



Plusieurs hypothèses sont à envisager pour expliquer ce phénomène. La première est les anticoagulants. Si vous prenez des médicaments qui fluidifie le sang, le moindre petit choc peut provoquer l'apparition d'un bleu. La deuxième option relève de l'alimentation : si vous êtes carencé en vitamines, et notamment la vitamine C, qui aide à réparer les tissus, alors le plus anodin des traumatismes fait son petit effet. Idem si vous manquez de fer.

La troisième hypothèse concerne les sportifs : de minuscules déchirures musculaires sont possibles pendant les efforts intenses.

Des problèmes plus sérieux ?

Les bleus peuvent en revanche avoir pour cause des problèmes plus sérieux. L'un d'entre eux concerne les buveurs d'alcool qui mettent leur foie à rude épreuve. Le foie, entre autres, régule la coagulation du sang. S'il est abîmé, à cause des excès d'alcool, ça peut faciliter l'apparition de bleus, mais dans ce cas, il faut consulter.



Ils peuvent aussi être dus à une maladie sous-jacente : l'hémophilie, par exemple qui se caractérise par le manque d'un facteur de coagulation, qui peut entraîner de gros problèmes.

À noter enfin que l'emplacement d'un bleu est important, notamment si la contusion est localisée sur l'abdomen ou le tronc. Dans ce cas, il vaut mieux consulter rapidement. En revanche, s'il apparaît sur les extrémités, il peut être sans gravité : on peut s'être cogné sans vraiment s'en rendre compte, c'est d'ailleurs ce qui arrive le plus souvent.