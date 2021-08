À l'approche de la rentrée scolaire, la Guadeloupe traverse toujours une phase compliquée concernant le coronavirus. Alors que les élus de l'île ont demandé un report de la rentrée scolaire, la rectrice ainsi que le préfet les ont rejoint dans cette décision. "Ensemble, avec les élus" ont-ils affirmé.

Alexandre Rochatte, préfet et Christine Gangloff-Ziegler, rectrice d'académie "s'entendent pour relayer auprès du gouvernement le report de la rentrée scolaire compte tenu du contexte sanitaire actuel", ont-ils indiqué dans un communiqué commun le lundi 23 août.



"Au vu de la gravité de la situation sanitaire actuelle, le préfet et la rectrice ont également exprimé leur préoccupation et leur attachement à œuvrer pour que toutes les garanties sanitaires et éducatives soient réunies pour le retour des élèves à l'école", ajoute le texte.

20% des Guadeloupéens entièrement vaccinés

Alors que l'île, confinée, connaît une flambée de l'épidémie, seul 20% de la population est entièrement vaccinée. Toutefois, la vaccination commence à s'accélérer avec 500 injections par jour selon le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). "Nous sommes même montés jusqu'à 700 personnes", explique Tony Jerpan, médecin-chef du SDIS à l'Agence France Presse (AFP).

Au sein du principal vaccinodrome de Guadeloupe qui se tient à l'aéroport, "depuis 15 jours, il y a une affluence permanente" indiquait Tony Jerpan. Lundi 23 août, la Guadeloupe a dépassé les 100.000 primo-vaccinés, en plus des 20% de Guadeloupéens dont le schéma vaccinal est déjà complet. Lundi, 1.610 personnes supplémentaires étaient testées positives au Covid-19 depuis vendredi 20 août. Le taux d'incidence, lui, était de 1.536,3 pour 100.000 habitants. L'Agence Régionale de Santé (ARS), elle, a comptabilisé 16 nouveaux décès du coronavirus, dont le plus jeune qui était âgé de 21 ans.