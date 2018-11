publié le 27/11/2018 à 07:00

Tous aux abris, la gastro-entérite est de retour. En général, la maladie nous laisse tranquille jusqu'à Noël mais elle est en avance cette année. Le seuil épidémique a été franchi dans plusieurs régions, notamment les Hauts-de-France et le Grand Est.



Jean-Marc Galinon est médecin généraliste à Paris et rappelle que "les principaux symptômes de la gastro-entérite sont les nausées, les vomissements, les crampes abdominales et les maux de tête". Pour autant, pas besoin de consulter directement un généraliste si on est en bonne santé. "Il faut se méfier de la gastro-entérite chez les enfants, chez les personnes âgées, chez les gens qui sont immunodéprimés, car il y a des risques plus importants, notamment de déshydratation chez les enfants", ajoute Jean-Marc Galinon. "Les gens en bonne santé prennent les médicaments adaptés et changent leur régime alimentaire. Si ça ne passe pas, on va voir le médecin", conclut-il.

Se laver les mains régulièrement

Comment éviter le virus ? "Le premier réflexe est de se laver les mains régulièrement, d'utiliser les solutions hydroalcoolique et donc d'éviter la contamination par le portage. Si dans une maison une personne est infectée, il faut passer de l'eau de javel dans les toilettes. Lorsqu'on est malade, il vaut mieux être à l'isolement, surtout pour les personnes qui travaillent dans une entreprise", rappelle Jean-Marc Galinon. Pour le médecin, il ne sert à rien d'utiliser des remèdes de grand-mère en amont, mais lorsqu'on est malade, il conseille de manger du riz et "boire des sodas à base de cola en enlevant le gaz à l'aide d'une cuillère et de prendre des médicaments que tout le monde connaît".

Il faut par ailleurs redoubler de vigilance avec les enfants touchés par la gastro-entérite. 18.000 enfants de moins de cinq ans sont hospitalisés déshydratés chaque année. Pour Jean-Marc Galinon, un signe est capital. "On pince doucement la peau de l'enfant et, si elle colle, c'est un signe de déshydratation net, il faut consulter le médecin et l'hospitaliser".