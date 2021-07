Famille : que faire quand votre enfant refuse de vous considérer comme son parent ?

Un père et sa fille sur la plage (illustration).

"J'ai envie d'exister en tant que père". Dans le podcast inédit Que sont-ils devenus ? Guillaume raconte qu'il souhaite renouer les liens avec sa fille adolescente. Retournée vivre chez sa mère, celle-ci a coupé les ponts avec lui depuis plusieurs années car elle ne s'entendait pas avec sa nouvelle compagne et ses enfants.

Guillaume avait appelé Caroline Dublanche pour la première fois en mai 2020. Un an après, il raconte s'être rendu à un rendez-vous pour réévaluer la pension alimentaire de sa fille. Cette dernière était présente, accompagnée de sa mère, l'ex-compagne de Guillaume. "Cela n'a été qu'un rendez-vous vénal, ni plus ni moins", explique-t-il. "Ma fille était présente mais ça a été froid et distant."

Même si elle n'a pas manifesté d'intention de vouloir lui reparler, Guillaume, qui a entamé une thérapie, sait qu'il doit être patient avec sa fille. "J'ai accepté le fait qu'un jour elle reviendra vers, moi... un jour", assure-t-il en admettant tout de même être déçu. "Elle ne m'appelle plus 'papa'".

C'est terrible de vouloir assumer son rôle de papa et de ne pas pouvoir le faire Caroline Dublanche

Ce comportement "froid et distant" blesse profondément Guillaume. "C'est terrible de vouloir assumer son rôle de papa et de ne pas pouvoir le faire, d'avoir une opposition à ce rôle", témoigne-t-il. Pourtant, c'est aussi éloquent selon Caroline Dublanche. "Cela veut dire à quel point vous comptez pour elle !" affirme-t-elle. "Elle vous provoque comme le font beaucoup d'adolescents, c'est une période durant laquelle on ne pardonne pas à ses parents. Finalement elle est très opposante vis-à-vis de vous, par moment un peu 'rejetante', mais elle attend que vous alliez la chercher au fond."

Pour montrer à quel point il souhaitait renouer les liens, Guillaume a apporté lors du rendez-vous avec sa fille "un sac plein de cadeaux et d'enveloppes, cinq années de cadeaux d'anniversaires, de Noël, de lettres de quand j'étais en déplacement ou quand j'étais en vacances." Caroline Dublanche se réjouit de cette initiative. "Je suis sûre que ces lettres, elle doit les lire et les relire."

A la fin du rendez-vous, Guillaume a envoyé un SMS à sa fille pour lui dire qu'il était fier d'elle. "Vous avez bien fait, ça a dû lui faire du bien", réagit Caroline Dublanche. "Elle a pu se dire 'au fond mon père il est pas là pour moi, il s'en fout' et là elle va voir à quel point elle compte pour vous." Peut-être que pendant l'été, saison propice aux retrouvailles, un nouveau rendez-vous pourra voir lieu et permettra de renouer un peu plus liens ?

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

Google Podcast

>> Retrouvez tout l'été le podcast de Caroline Dublanche "Que sont ils devenus ?" Chaque mardi, l’animatrice de l'émission quotidienne "Parlons-Nous" prend des nouvelles des personnes qui se sont confiées à elle... Tout au long de l’année en toute intimité et complicité !