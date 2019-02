publié le 11/02/2019 à 08:34

C'est une petite révolution et une thérapie pleine d'espoir pour lutter contre la dépendance à l'alcool. Un protocole de stimulation crânienne est actuellement à l'essai dans 15 CHU en France. Grâce à un casque muni d'électrodes, on envoie de très faibles décharges électriques dans une zone précise du cerveau.



Le traitement consiste en 5 séances d'une vingtaine de minutes. Il se fait en ambulatoire. Pour les spécialistes, c'est une alternative thérapeutique prometteuse, car il existe seulement 4 médicaments pour lutter contre l'alcoolisme dont l'efficacité est souvent médiocre et les effets secondaires importants.



Le CHU de Dijon, est le première établissement à faire cet essai de stimulation crânienne.

"Via un courant de très faible intensité, on va rendre moins sensible cette région cérébrale qui est impliquée dans le processus qui accompagne les addictions, dans l'envie de consommer de l'alcool", explique le psychiatre Benoit Trojak, qui pilote le protocole.

5 millions de français touchés

L'objectif de ce protocole n'est pas le sevrage mais la réduction de la consommation d'alcool. Les conclusions de cette étude sont attendues en 2020.

En France, on estime à 5 millions, le nombre de personnes qui connaissent des problèmes médicaux et des problèmes psychologiques ou sociaux dus à l'alcool.

L'alcool est, après le tabac, la 2ème cause de mortalité évitable. L'alcool est responsable directement ou indirectement de 45.000 morts chaque année (soit 10% de la mortalité toutes causes confondues).