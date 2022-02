Endométriose : des symptômes divers qui compliquent le diagnostic

Dans son cabinet parisien, la kinésithérapeute Jade Avril a reçue une patiente bien particulière. Âgée d'une trentaine d'années, elle souffrait de douleurs aigües au dos et le long de la jambe gauche depuis plusieurs mois. La jeune femme avait déjà consulté plusieurs médecins et rhumatologues, c'est une inflammation du nerf sciatique qui lui a été diagnostiquée. On l'a alors orientée vers la kinésithérapie pour apaiser ses douleurs.



"Je lui demande de bouger dans les trois plans de l'espace et de se baisser. Elle descend à une vingtaine de centimètre et ça lui provoque directement des douleurs", raconte Jade Avril dans le dernier épisode du podcast Symptômes. Après divers exercices, elle confirme le diagnostic. "Dès qu'elle se baisse ça lui fait mal. Je me dis que c'est symptomatique d'une sciatique, donc on commence à réaliser diverses techniques de thérapie manuelle afin de la soulager", explique la kinésithérapeute.

Là, je me dis que c'est pas possible, on a manqué quelque chose ... Jade Avril, kinésithérapeute

Les séances s'enchaînent et la patiente, assidue, effectue les exercices quotidiens que sa kinésithérapeute lui prescrit. Après quelques semaines, ses douleurs se calment enfin. Jusqu'au jour où, paniquée, elle appelle sa kinésithérapeute pour lui dire qu'elle est bloquée au lit et qu'il lui est impossible de faire le moindre mouvement. "Là je me dis 'c'est pas possible, on a manqué quelque chose …", se souvient Jade Avril. La kinésithérapeute se rappelle alors que peu avant les premières douleurs, sa patiente avait arrêté la pilule pour se faire poser un stérilet en cuivre, une contraception non hormonale. La piste est intéressante.

Jade Avril met en place un "calendrier de douleurs" que sa patiente doit remplir durant plusieurs semaines. Cela va permettre de vérifier s'il y a un lien avec son cycle menstruel … bingo ! "Quand je constate le calendrier, c'est frappant ! Les douleurs commencent à s'installer durant la semaine précédent ses règles et font un pic la veille de leur déclenchement", s'exclame-t-elle. La kinésithérapeute soupçonne l'endométriose d'être à l'origine de ces douleurs. Cette maladie gynécologique et inflammatoire cause de vives douleurs aux femmes, notamment pendant leurs règles.

Cette maladie, décrite pour la première fois en 1860 par Karel Rokitansky, est encore très mal connue. Son diagnostic est compliqué à poser car il existe une multitude de symptômes se manifestant de différentes manières selon les malades. La patiente de Jade Avril en est la preuve, l'IRM qu'elle réalise ensuite démontre que des cellules de sa muqueuse utérine, l'endomètre, se développent le long de son nerf sciatique. Elle fait donc retirer son stérilet et sa gynécologue lui prescrit une nouvelle pilule hormonale. Grâce à l'intuition de sa kinésithérapeute, la jeune femme ne souffre plus.

Les symptômes les plus courants de l'endométriose sont les douleurs pendant les règles, les douleurs pelviennes fréquentes, les douleurs pendant les rapports sexuels, les difficultés pour uriner … Dans la majorité des cas, ces douleurs sont invalidantes et peuvent durer plusieurs jours. Pour les cas les plus sévères, elles peuvent être permanentes. Afin de les calmer, le recours à des antalgiques puissants et même morphiniques est nécessaire. Chaque cas d'endométriose est unique. Il arrive aussi que certains malades soient asymptomatiques et se retrouvent diagnostiqués par hasard ou lors d'un bilan de fertilité.

Près de 10% des femmes sont atteintes d'endométriose en France et aucun traitement spécifique n'existe encore pour la traiter. En janvier 2022, le gouvernement a annoncé le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose afin d'améliorer la prise en charge des malades et accélérer le diagnostic. La démarche porte déjà ses fruits : un test salivaire, fiable à quasiment 100%, vient d'être mis au point pour détecter la présence de la maladie. Jusqu'alors, le diagnostic mettait en moyenne 7 ans avant d'être posé.