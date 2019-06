Des pâtisseries sans sucre pour les diabétiques font recette à Paris

publié le 21/06/2019 à 16:28

Au cœur du 5ème arrondissement de Paris, une vitrine de pâtisseries, comme de nombreuses autres. Sauf que les tartes aux fruits et autres crémeux au goût sucré sont à index glycémique contrôlé. Autrement dit, elles n'ont pas d'impact sur le taux de sucre dans le sang.



Pas de sucre, et des farines à faible index glycémique, c'est l'idée d'Alixe Bornon, la créatrice de cette pâtisserie un peu spéciale. Pour faire baisser ce fameux index, il n'y a pas que les ingrédients qui sont essentiels : le mode de cuisson est aussi l'une des clés. Alixe Bornon a déposé l'appellation IGC pour Index glycémique contrôlé. Elle garantit que ses créations peuvent être consommée sans risque par tous les diabétiques.

Mais pas de sucre, ne veut pas dire pas de plaisir et les clients avertis adorent : "C'est délicieux, et puis on ne voit pas la différence avec les pâtisseries originales, on a le goût du sucre ! C'est vraiment génial", témoigne l'un d'eux.

Diabétique, elle fait de sa maladie une force

Alixe Bornon surfe sur le marché de la santé et du bien-être. Associée à un compagnon du devoir qui a élaboré les premières recettes et à un médecin, elle met aujourd'hui son image en avant pour vendre ses pâtisseries.Car la jeune femme de 30 ans est elle-même diabétique et a su faire de sa maladie un argument de vente.

Celle qui dit ne pas aimer parler de l'impact de son diabète sur son quotidien, vient de publier un livre chez Flammarion, intitulé "Les belles envies". Prochain objectif : ouvrir de nouvelles boutiques en France et même s'exporter à l'étranger. Le marché de la pâtisserie allégée n'a pas de frontière.