Covid-19 : "Il y a une crainte d'être contaminé", reconnaît un infirmier

publié le 06/10/2020 à 11:11

L'épidémie s'accélère jour après jour en France et n'épargne pas le personnel de santé. Une tendance qui rend forcément plus compliquée la gestion des malades dans les hôpitaux comme c'est le cas à Toulouse, où des appels à la prudence ont été lancés à destination des soignants, pour ne pas qu'ils soient contaminés au coronavirus.

Théo, infirmier dans le service de réanimation d'un hôpital de la ville rose, est bien conscient qu'il ne peut plus vivre comme si de rien n'était : "On se doit d'être très exigeant envers nous-même car on sait que, de temps en temps, on peut avoir tendance à se relâcher et il faut donc qu'on soit très sérieux par rapport au contexte".

Selon lui, "il y a une crainte clairement d'être contaminé à l'extérieur au sein de notre famille, notre entourage" et ajoute qu'il essaye de "porter le masque autant que possible tout en respectant un minimum de distance". "On doit tout faire pour être prudent", conclut le jeune homme de 22 ans.