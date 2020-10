publié le 14/10/2020 à 22:43

Vendredi 9 octobre, la revue Clinical Infectious Diseases a rapporté, un décès d’une patiente aux Pays-Bas après une réinfection à la Covid-19. Une première mondiale. Cette malade, âgée de 89 ans, était également atteinte de la maladie de Waldenström, "qui a affaibli ses défenses immunitaires", détaille le journal Ouest-France.

Cette patiente a été dans un premier temps prise en charge à l’hôpital pour des symptômes de fièvre et de toux sévère : le test au coronavirus s’est ensuite révélé positif. Ne présentant aucune "fatigue persistante", elle a pu sortir cinq jours après son admission, détaille CNEWS.

Près de deux mois après ce premier épisode de contamination et deux jours après une nouvelle chimiothérapie, la situation de cette octogénaire s’est détériorée. Elle souffrait de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires avant d’être testée à nouveau positive à la Covid-19 même si ses prélèvements n’avaient relevé aucun anticorps contre la maladie. Son état de santé s’est particulièrement aggravé huit jours plus tard jusqu’au décès survenu deux semaines après.

D'autres cas de réinfection

Dans le cas de cette Néerlandaise, les deux prélèvements positifs révélaient "des souches différentes du virus". Les chercheurs estiment qu’il s’agit d’une "réinfection plutôt que d’un état prolongé", même s’ils ne disposent pas d’un test négatif entre les deux contaminations.

Ce n’est pas la première fois que des malades subissent des épisodes de réinfection. Le premier cas identifié était une patiente de 33 ans à Hong-Kong. Plus récemment, la revue The Lancet a rapporté une réinfection chez un homme de 25 ans. Atteint d’une forme plus grave de la maladie, celui-ci avait dû recevoir une assistance respiratoire. D’autres cas de deuxième contamination ont été également recensés en Belgique ou aux États-Unis.