Coronavirus : une intelligence artificielle avait anticipé l’épidémie

Le coronavirus a déjà fait 81 morts et 2.700 contaminations en Chine. Les autorités des pays touchés font tout leur possible pour contenir l'épidémie. Une épidémie que personne n'avait vu venir... sauf une intelligence artificielle.

Un algorithme sophistiqué a en effet averti sur l'émergence de la maladie dès le 31 décembre, soit 10 jours avant l'OMS et quelques jours avant les centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies.

Comme le révèle Wired, la start-up canadienne BlueDot, fondée en 2014 et composée de physiciens et de programmateurs, a mis en place un algorithme basé sur une plateforme de données couplées à l'intelligence artificielle afin de prévoir et même prédire la propagation mondiale de maladies infectieuses.

Le programme est intelligent et va chercher des informations sur Internet, ne se basant pas uniquement sur les données officielles. Le logiciel peut également avoir des informations sur les plans de vol, ce qui lui a permis de prédire où allaient se retrouver les personnes infectées.

La start-up envoie ensuite ses résultats aux autorités de santé publique d'une douzaine de pays, à des compagnies aériennes et aux hôpitaux en première ligne, qui pourraient avoir à traiter les patients infectés.