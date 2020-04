publié le 05/04/2020 à 20:11

Des joggeurs au milieu de familles sur les bords du canal de l'Ourcq à Paris, des passants dans les rues à Marseille, des enfants jouant par groupes dans des cours d'immeubles... : par endroits, le confinement semble se relâcher en ce début de vacances de Pâques Si les autorités estiment que le confinement est globalement bien respecté, elles mettent en garde contre toute velléité de départ en vacances.

"Je comprends assez volontiers que c’est long et compliqué, mais il faut comprendre que chaque sortie de chacun comporte un risque de circulation du virus", s'alarme Rémi Salomon, le président de la commission médicale d'établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). "Si le virus circule à nouveau, nous aurons d’ici plusieurs semaines une vague de patients qui arriveront dans les hôpitaux".

Si Rémi Salomon se dit "très sensible aux applaudissements" des Français tous les soirs à 20h, il serait encore "plus heureux de voir qu'ils comprennent que le confinement est indispensable".

"On ne pourra pas tenir une deuxième vague"

Selon lui, certains semblent en effet ne pas avoir pris la mesure du danger que représentent les sorties en temps de confinement. "Quand on sort, le risque est dans ce que l’on touche : le bouton de l’ascenseur, la poignée de porte de l’immeuble, la caisse du supermarché… il faut avoir absolument conscience de ça. Les gestes barrière doivent être dans la tête de chacun".

Et de conclure, alarmant : "Si l'on relâche aujourd’hui le confinement, on verra d’ici deux ou trois semaines une deuxième vague arriver et ça, les soignants, ça nous terrifie. On ne pourra pas tenir une deuxième vague, il faut que les Français en aient absolument conscience !"