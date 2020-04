Coronavirus en Italie : le confinement commence-t-il à porter ses fruits ?

publié le 05/04/2020 à 18:00

L'Italie serait-elle en train de voir le bout du tunnel ? Pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus, le pays transalpin a vu samedi 4 avril son nombre de malades du Covid-19 en soins intensifs dans les hôpitaux repasser sous la barre des 4.000 (3.994 contre 4.068 la veille).

C'est une baisse inédite depuis le premier décès lié au coronavirus fin février et c'est une nouvelle très encourageante, qui permet aux hôpitaux et au personnel hospitalier, après des semaines de surcharge et de détresse, de respirer, surtout en Lombardie, région la plus touchée du pays.

Pour autant, aucun expert ne se permet de crier victoire et les appels au respect le plus strict du confinement se multiplient. D'ailleurs le gouverneur de la Lombardie vient d'annoncer qu'à partir de ce dimanche 5 avril, tous les habitants de la région de Milan devront porter un masque de protection pour faire leurs courses ou promener leur chiens à moins de 200 mètres de leur domicile.