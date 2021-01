Coronavirus : qui est la personne infectée au variant à Bagneux ?

publié le 08/01/2021 à 13:47

Il faudra encore attendre quelques jours pour faire un vrai bilan mais la situation est prise très au sérieux pas le gouvernement. Pour l'instant quelques cas liés au variant anglais ont été détectés en France, neuf à Rennes et un à Bagneux dans les Hauts-de-seine.

Il s'agit d'une animatrice qui intervient dans les collèges de la ville, elle est à ce stade le seul cas positif associé à ce variant anglais du coronavirus mais elle ne s'est pas rendue en Angleterre ces dernières semaines. Ce qui permet d'avancer qu'il y a au moins un autre cas qui lui a transmis le virus, ce qui inquiète Lorentino et Florinda qui habitent ici : "On a très peur car personne n'est à l'abri d'attraper cette maladie donc on fait très attention. On va se faire tester".

L'animatrice a été isolée il y a déjà plusieurs jours, elle n'a pas repris le travail en début de semaine et n'a pas été au contact des enfants depuis le 18 décembre grâce aux vacances scolaires. L'enjeu c'est de retracer les contacts qu'elle a pu avoir et d'amorcer une campagne de test à Bagneux.