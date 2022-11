Coronavirus : la sobriété énergétique responsable de l'augmentation des cas ?

"Je baisse, j'éteins, je décale". C'est le slogan qu'avait utilisé le gouvernement pour inviter la population à baisser sa consommation d'énergie. La Première ministre Élisabeth Borne a appelé mardi 30 novembre les Français à porter le masque dans les transports et en présence des personnes les plus fragiles.

Selon Benjamin Davido, la sobriété énergétique pourrait avoir un lien avec la récente hausse des cas de Covid. "On est dans une période de sobriété énergétique. On a tendance à couper le chauffage, à fermer la vitre et à moins aérer les espaces clos. Ces éléments pourraient créer un cocktail très propice à la contamination", décrit l'infectiologue à l'hôpital de Garches.

Les contaminations au virus ont bondi de 46% la semaine dernière par rapport à la précédente. "Il faut essayer de se protéger. Et aujourd'hui, malheureusement, la tendance est à une reprise d'hospitalisations pour des pneumopathies, des problèmes respiratoires", explique Benjamin Davido.

Dans le cadre de cette sobriété énergétique, le gouvernement avait notamment annoncé une baisse du chauffage à 19°C. La diminution de l'aération des espaces clos et la fermeture des vitres est aussi liée à la baisse des températures extérieures.

