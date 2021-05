Coronavirus : quels sont les signes de dépression chez les jeunes ?

Maud Dupuy / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Crédit Image : Maud Dupuy / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 08:51 | Date : 19/05/2021

publié le 19/05/2021 à 22:19

Alors que les réouvertures progressives connaissent ce mercredi 19 mai leur première étape, les dégâts de la crise sanitaire sur la santé mentale des plus jeunes peuvent toujours être conséquents. Alors comment reconnaître et faire dace à ce problème, notamment chez les plus jeunes ?

Au micro de RTL, le docteur Antoine Pelissolo, psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil confirme que la situation est particulièrement inquiétante pour les plus jeunes. "Le pic de demandes, de consultations, d'hospitalisations, se fait surtout chez les jeunes, surtout ado et jeunes adultes, explique-t-il. On a des chiffres très démonstratifs qui mettent nos moyens en difficultés".

On parle notamment d'augmentation du risque suicidaire chez les adolescents. "Les suicides de jeunes sont très exceptionnels, mais ça existe, confirme le psychiatre. On a plutôt des alertes, des tentatives de suicide. La prévalence a été doublée, il y a deux fois plus de tentatives de suicides chez les jeunes."

L'éloignement, premier signal important

Quels sont alors les signaux qui doivent être surveillés de près ? Pour Antoine Pelissolo, "c'est d'abord l'éloignement, les jeunes qui commencent à ne plus faire ce qu'ils faisaient d'habitude, à se mettre en retrait, à changer de caractère".

"Quand ils le peuvent, ils vont verbaliser, dire qu'ils sont tristes, désespérés, il faut être à l'écoute. Mais les signaux faibles, insiste-t-il, c'est vraiment les changements d'habitude, troubles du sommeil, les consommations, les anxiolytiques, mais aussi les autres produits, l'alcool, les drogues, il faut être vigilant, car c'est souvent une réponse pour essayer de se soulager."