Coronavirus : quelles étapes avant la commercialisation d’un vaccin ?

Les vaccins américains de Moderna et Pfizer/BioNTech se retrouvent au coude à coude en tête dans la course au vaccin. Les deux sociétés rivalisent dans le but d'être la première à distribuer son vaccin au États-Unis. Le premier propose une solution efficace à 94,5% contre le coronavirus et le second, a été annoncé ce mercredi 18 novembre comme efficace à 95%.

Un protocole strict s'applique avant la commercialisation d'un vaccin, celui-ci se conclut par une étude complète, censée porter sur 164 patients volontaires. Dans un premier temps, le laboratoire Pfizer n'en avait étudié que 90 et affichait une efficacité de 90%. Après avoir complété leurs essais cliniques, il s'avère que ce chiffre est monté à 95%.

Pfizer a attendu d'avoir deux mois de suivi pour au moins la moitié des participants avant de demander une autorisation de commercialisation à l'Agence américaine des médicaments (FDA), une étape dont le groupe savait qu'elle serait franchie cette semaine.

Le rôle de la FDA

Avant de voir un premier vaccin sur le marché, il faudra encore attendre jours, voire semaines. Le laboratoire Pfizer a déjà prévu de demander une autorisation de commercialisation "d'ici quelques jours" à la FDA. Cette dernière pourrait ensuite donner son feu vert à la mise sur le marché dès le mois de décembre, a indiqué lundi un haut responsable de l'opération gouvernementale américaine pour les vaccins, Moncef Slaoui.

Pour les deux laboratoires, Pfizer et Moderna, la FDA devra évaluer en détails les données sur l'efficacité et la sécurité des deux vaccins, des détails qui n'ont pas été rendus public par les fabricants. Le régulateur s'est engagé à le faire rapidement, avec le plus de transparence possible.

Pour le moment, les deux vaccins proposés ont semblé particulièrement efficaces pour prévenir les formes graves du Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Les États-Unis, l'Europe et d'autres pays ont d'ailleurs déjà réservé des centaines de millions de doses du vaccin Pfizer.