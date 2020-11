Coronavirus : quelle stratégie pour mieux anticiper les clusters ?

publié le 16/11/2020 à 12:10

Une fois passé cette deuxième vague de Covid-19, l'anticipation et le contrôle des clusters sera un enjeu majeur. Pour le moment, la stratégie repose essentiellement sur le traçage des cas-contacts. Les autorités s'interrogent sur la possibilité de tracer le nouveau coronavirus plus vite, dans les eaux usées.

Les pompiers de Marseille ont mis en place une technique très prometteuse qu'ils testent depuis le début de l'épidémie dans les Ehpad de la cité phocéenne. C'est en traquant dans les égouts qu'ils ont découverts que les matières fécales étaient des réceptacles très importants.

Éric, premier maître de l'unité dans cette chasse au virus, explique qu'il y a "énormément de présence de virus dans les selles, mille fois plus qu'au niveau du nez. Même dilué dans les eaux usées, on retrouve ces traces".

C'est là le travail du laboratoire partenaire marseillais C4 diagnostic, qui réussit à fournir dans la journée une analyse extrêmement précise de ces échantillons d'eau usée, 100 mille fois plus fines qu'un prélèvement nasal.

"On est arrivé à un niveau de sensibilité où on a pu détecter un unique fonctionnaire contaminé dans un Ehpad", se réjouit son président Younes Lazrak, "même avec cet unique cas asymptomatique, on a pu fournir l'alerte à l'Ephad plusieurs jours à l'avance pour éviter des contaminations".

Une contamination avant l'apparition de symptômes

Car l'autre découverte, c'est que les selles sont contaminées six jours avant l'apparition des symptômes. Du coup, chaque semaine, les marins-pompiers inspectent les égouts des 96 établissements dont ils ont la charge. Et chaque jour, ils détectent au moins un établissement positif. Dès lors, soit la direction décide un dépistage massif, soit les marins-pompiers effectuent des prélèvements de surface très ciblés.

"On a testé chaque chambre, et finalement, on a pu écarter une seule personne chez laquelle on a trouvé du prélèvement surfacique positif, détaille Éric. Après, c'est juste une formalité pour cette personne de faire un prélèvement humain qui s'est évidemment avéré positif, et on n'a pas été obligé de tester toutes les personnes".

C'est ainsi qu'à Marseille, grâce à cette détection précoce, aucun cluster n'est à déplorer dans aucun des Ehpad de la ville.