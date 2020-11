Coronavirus : pourquoi les hommes sont-ils plus touchés que les femmes ?

publié le 23/11/2020 à 11:49

Les hommes sont plus touchés que les femmes par l'épidémie de coronavirus. En regardant parmi les dizaines de milliers de patients hospitalisés depuis le mois de mars, 53% d'entre eux sont des hommes. La proportion est encore plus forte concernant les décès, 6 sur 10 sont des hommes, selon les chiffres de Santé publique France.

La différence est nette et persiste même après la maladie car les femmes gardent leurs anticorps protecteurs plus longtemps, d'après le résultat d'une étude du CHU de Strasbourg et de l'Institut Pasteur sur 308 soignants. Mais d'où vient cet avantage des femmes ?

Une hypothèse est émise par le CHU de Strasbourg concernant l'immunité, ce serait le chromosome X qui porterait ce gène immunitaire, or les femmes en possèdent deux. De plus, les œstrogènes favorisent l'immunité, à l'inverse de la testostérone. Plus fondamentalement, il y a aussi le rôle des androgènes, les hormones sexuelles mâles, qui agiraient sur une enzyme qui faciliterait l'entrée du virus dans les cellules. Enfin, la réponse immunitaire est meilleure chez les femmes que chez les hommes.

Des comportements à risque

Le comportement des hommes suffit également à expliquer pourquoi ils développent des formes plus graves. Ils fument plus que les femmes, souffrent davantage d'obésité. Or, des poumons fragilisés et un surpoids sont des facteurs de risque importants qui entrainent des formes sévères de Covid-19.

Une vigilance supplémentaire est alors requise pour les hommes, mais cette différence n'a pas d'impact en matière de santé publique, de gestion de l'épidémie. Il n'est pas question de vacciner les hommes en premier ou de déconfiner les femmes uniquement. En revanche ce constat permet de mieux comprendre les mécanismes de lutte contre une agression infectieuse.