Coronavirus : les enfants sont-ils concernés par le pass sanitaire ?

publié le 25/05/2021 à 17:29

"Le pass sanitaire n'est pas un pass vaccinal", a assuré ce mardi sur RTL Nathalie Colin-Oesterlé, députée européenne. "On aura la possibilité de présenter soit un test PCR de moins de 72 heures soit même un test antigénique de moins de 24 heures", a-t-elle détaillé. Ce certificat, mis en place "pour harmoniser les différentes restrictions", "n'est pas obligatoire", a encore affirmé la députée.

Concernant les enfants de moins de 11 ans, selon les informations communiquées le 11 mai dernier sur BFMTV par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme : ils ne seront pas concernés par ce pass sanitaire. "En dessous de 11 ans, on n'est pas concerné : on travaille sur l'idée que le pass sanitaire ne s'applique pas aux enfants de moins de 11 ans", disait-il. Le 21 mai dernier, Claire Hédon, Défenseure des Droits demandait cependant plus de précisions sur cette question.

"En revanche, pour les ados, au-delà de 11 ans, le test est une modalité du pass sanitaire", expliquait également le secrétaire d'État. En effet, pour l'instant, les seuls mineurs qui peuvent se faire vacciner contre la Covid-19 en France sont ceux de 16 à 18 ans atteints de certaines maladies graves. Les adolescents de plus de 11 ans ne seront donc pas majoritairement vaccinés cet été. S'ils veulent bénéficier du pass sanitaire le 1er juillet, ils devront donc se soumettre à des "tests PCR de moins de 72 heures soit même un test antigénique de moins de 24 heures", comme expliqué par Nathalie Colin-Oesterlé.